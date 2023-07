Algérie: Le ministre du travail préside la cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'Ecole supérieure de sécurité sociale

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a présidé samedi à Alger, la cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'Ecole supérieure de sécurité sociale "Mohamed Saleh Mentouri", ayant bénéficié d'une formation dans plusieurs spécialités de la Sécurité sociale, laquelle a été baptisée du nom du défunt Moudjahid et ancien ministre du Travail et de la Sécurité sociale "Mouloud Oumeziane".

Lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie, à laquelle ont assisté le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, des représentants d'établissements universitaires, des responsables du secteur et les autorités locales, M. Bentaleb s'est félicité "des bons résultats enregistrés par l'Ecole en matière de formation spécialisée et d'encadrement qualitatif depuis sa création en 2014", estimant le nombre global des diplômés à 500 étudiants, dont 25 venus de 9 pays amis, notamment de Tunisie, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Cameroun, du Congo (Congo-Brazzaville), du Tchad, de Guinée et du Togo.

Le ministre a également salué les efforts des étudiants tout au long de l'année universitaire 2022-2023, qui a été "couronnée par bons résultats, d'autant que ces étudiants représentent la pierre angulaire de soutien au travail des établissements et caisses de Sécurité sociale qui ont besoin d'éléments qualifiés pour les besoins d'une gestion efficace".

M. Bentaleb considère à cet égard que "les mutations effrénées dans le domaine économique, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, exigent que l'on accorde plus d'importance au contenu du programme de formation, pour être au diapason des dernières avancées, et assurer des compétences aptes à gérer le domaine de la sécurité sociale, en ce qui permet d'apporter une plus-value dans le monde du travail".

Le haut responsable a également tenu à souligner qu'"investir dans l'élément humain est l'objectif principal pour la concrétisation d'un développement durable", mettant en avant les programmes pédagogiques adoptés, mis au point en collaboration avec l'organisation internationale du travail (OIT) en matière de formation, de qualification et d'encadrement".

Une attestation de remerciements et de reconnaissance a, par ailleurs, été remise par les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et celui des Moudjahidine et des Ayants-droit, à la famille du défunt Moudjahid Mouloud Ou Meziane. Les majors de promotion arrivés à la première, la deuxième, et la troisième place du classement général ont également été distingués.