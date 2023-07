Nigeria: La Gantoise - Gift Orban se rapproche d'un départ

A Gand, il n'y a pas encore eu de départs importants en ce moment, mais Hein Vanhaezebrouck devra attendre avec impatience le 6 septembre. Gift Orban suscite de l'intérêt. Pour l'attaquant nigérian, un club commencerait à se montrer plus concret. Une offre suivra-t-elle bientôt ?

Orban a été mis en avant un peu partout en Europe grâce à ses excellentes performances et de nombreux clubs sont déjà venus repérer la sensation gantoise. Jusqu'à présent, aucune offre concrète n'a été faite pour l'attaquant mais le mercato ne fait que commencer, indique footnews.be

Selon Foot Mercato révèle que le LOSC commence à s'intéresser de plus en plus à l'attaquant. Les Lillois ont déjà eu des entretiens avec l'entourage d'Orban et seraient déjà proches d'un accord. Bien entendu, il faudra ensuite s'asseoir à la table des négociations avec Gand, qui réclame au moins 20 à 25 millions d'euros pour l'attaquant.

Lille est capable de payer cette somme, comme il l'a déjà prouvé avec Jonathan David. L'ancien attaquant de Gand quittera Lille cet été et une fois son transfert finalisé, les Nordistes aimeraient recruter Orban le plus rapidement possible.