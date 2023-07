Cote d'Ivoire: RC Strasbourg - Abakar Sylla débarque en Alsace (Officiel)

Abakar Sylla a officiellement signé à Strasbourg pour 20MꞒ bonus compris, en provenance du Club Bruges. Comme annoncé jeudi, Strasbourg a recruté le défenseur ivoirien .

Le défenseur central international ivoirien (20 ans, 5 sélections) a signé jusqu'en 2028 avec le Racing. Ce dernier l'a acheté 20MꞒ bonus inclus au Club Bruges. Nouveau record pour le RCSA.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Abakar au Racing. Son arrivée s'inscrit dans notre tradition d'investir sur des jeunes joueurs talentueux et à fort potentiel. Abakar va trouver à Strasbourg des conditions idéales pour confirmer ses qualités et poursuivre sa progression. C'est un excellent élément, que nous suivions déjà depuis deux ans. Ce transfert important témoigne aussi de la volonté que nous avons de faire encore progresser le club. » a déclaré le président Marc Keller, rapporte L'Equipe.

« Je ressens à la fois un grand bonheur et une grande émotion, a ajouté Sylla. C'est aussi un gros challenge pour moi et une étape importante dans ma carrière comme dans ma vie. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup à apprendre et je vais travailler dur pour pouvoir progresser et atteindre les sommets. Le Racing a un beau projet. C'est un club ambitieux, bien dirigé et entraîné par une légende du football. C'est vraiment formidable d'être ici ! J'ai hâte de découvrir le Championnat de France mais aussi le stade de la Meinau et son public, dont j'ai beaucoup entendu parler. Je suis sûr que ce sera une belle aventure ».

Après avoir signé son contrat, Abakar Sylla a pris la direction de Bad Häring (Autriche) pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers en stage.

🤝 #MercatoRCSA I Abakar Sylla rejoint le Racing !

Le défenseur international ivoirien Loubadhe Abakar Sylla (20 ans) s'est engagé pour 5 ans en faveur du Racing ⤵️

-- Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 15, 2023