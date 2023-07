Afrique: Expatriés - Tarek Jarraya mène Ahli Tripoli au sommet

Tarek Jarraya, 43 ans, a donc été sacré champion de Libye avec Ahli Tripoli. Au bout d'un play-off disputé, l'équipe coachée par Jarraya, en fin de ronde, a pris le large, devançant Ahly Benghazi de quatre unités.

Au classement, Jarraya surclasse Lassâad Dridi, entraîneur d'Ahly Benghazi. Toujours volet Tunisiens sacrés en marge du championnat libyen, Jarraya compte dans son staff Mohamed Zouabi, Sameh Derbali, Tarek Memmich, Anis Chaâlali, Aymen Abouda et Majdi Lamine. Dans le même temps, chapitre joueurs tunisiens, son groupe est aussi composé de Abderrahmane Hanchi, Haythem Laâyouni et Ayoub Ayed. Enfin, pour revenir à Jarraya, véritable globe-trotter du football tunisien, il a par le passé exercé au Liban, en Irak et en Arabie Saoudite, soit à Nejmeh, Safa Beirut, Zgharta, Erbil, Al Faisaly et Ohod Al Medina. En Tunisie, il a aussi veillé sur les destinées de l'Olympique Béja en première partie de la saison dernière avant de mettre le cap sur la Libye.

Pyramids : Clap de fin pour Ben Youssef

L'attaquant tunisien Fakhreddine Ben Youssef, 32 ans, quitte Pyramids après plus de deux saisons passées sous la bannière du club égyptien.

A Pyramids, Ben Youssef a inscrit cette saison quatre buts, pas suffisant pour espérer rempiler. Transfuge d'Ismaily, Ben Youssef a par le passé évolué au CSS, Metz, EST et à El Ettifaq FC. Libre de droit, Ben Youssef est donc sur le marché. Avis aux preneurs.

Ali Mâaloul remet ça

Al Ahly a battu le Zamalek (4-1) lors de l'affiche du championnat d'Egypte. Le latéral-volant Ali Mâaloul a réussi le troisième but de son équipe, portant son total à huit buts. Lors de ce grand format, d'autres Tunisiens ont marqué ce derby de leur présence, à savoir Mohamed Dhaoui chez les Ahlaouis, ainsi que Hamza Mathlouthi et Seïf Jaziri côté Ezzamalek.

Meilleur coach africain : Nasreddine Nabi au pied du podium

Nasreddine Nabi a écrit l'une des plus belles pages des Young Africans de Tanzanie qui ont atteint l'apothéose de la C3. Aussi, sous la houlette de Nabi, Young Africans a glané son second doublé consécutif cette année tout en y ajoutant la super-coupe de Tanzanie. En haut du classement africain des meilleurs techniciens de la place, sans surprises, le Marocain Walid Regragui devance le Sénégalais Aliou Cissé et l'Algérien Abdelhak Ben Chikha.

Mannai retrouve la Tunisie

Pilier de l'entrejeu de l'US Concarneau, le milieu Faissal Mannai, 27 ans, a été repéré par l'USM qui lui a proposé un engagement de deux ans. Gaucher pur, Mannai a été l'un des grands artisans de la montée de l'USC en Ligue 2 française. Originaire de la ville de Kairouan, Mannai a joué 34 matchs cette saison et retrouvera la Tunisie après avoir évolué à la JSK en 2015.