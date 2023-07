Tunisie: Wimbledon - Finale simple dames - Ons Jabeur - M.Vondrousova (14H00) - Encore un effort !

Ons Jabeur est à un match du bonheur et de la cour des lauréates des tournois de grand chelem. Elle a tous les atouts en main.

Quand on atteint la finale d'un tournoi comme Wimbledon deux fois de suite, cela veut dire qu'on fait partie des meilleures du monde du tennis. Et Ons Jabeur, même sans se qualifier deux fois de suite à une finale, fait partie d'un cercle restreint de joueuses de qualité. Depuis 2022, elle se distingue comme la joueuse la plus complète, la plus technique avec un poignet magique qui peut régaler. Ceci de l'avis de toutes les meilleures joueuses du circuit qui savent bien que quand Ons Jabeur va bien mentalement et physiquement, c'est très dur de la surpasser. En cette édition, Ons Jabeur a réussi à renverser tous les préjugés défavorables avant d'entamer Wimbledon.

De retour de blessure, deux défaites sur le gazon avant le rendez-vous londonien, on n'avait pas misé sur elle cette année. Et peut-être que cela a été un mal pour un bien. Sans pression, elle a adopté une nouvelle attitude mentale où elle «détourne» sa frustration et son émotivité en une énergie constructive comme elle l'a démontré contre Rybakina et Sabalenka. Deux matches-référence qui confirment la métamorphose de Ons Jabeur en ce moment.

Son tennis s'aguerrit plus, son physique est au top, son tennis va plus vers la puissance et la variété entre coups droits et revers longs croisés et parallèles avec en premier lieu un service retrouvé. Tout ça, avec, bien sûr, cette envie de chasser la poisse et la malchance qui lui a permis de briller en quarts et en demi-finales. C'étaient deux finales avant-terme où la victoire par 2 sets à 1, et après avoir été menée, veulent dire beaucoup de choses.

Maintenant, c'est la finale contre une outsider du tableau, Vondrousova. La Tchèque est la finaliste surprise, car tout le monde attendait de voir Swiatek réussir dans cette moitié de tableau, et à un degré moindre la revenante Svitolina. La Tchèque va tout donner pour créer la sensation, car elle a déjà battu Ons Jabeur à l'Open d'Australie. Ons Jabeur doit garder sa concentration et sa lucidité, car elle se trouve à un match de l'exploit tant attendu. C'est une seconde chance qui revient, il faut bien la saisir pour rentrer dans l'histoire du tennis féminin.