Algérie: Lancement de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption

ALGER — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, samedi à Alger, la cérémonie du lancement officiel de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (2023-2027), qui couronne le processus juridique et institutionnel réalisé par l'Algérie et son engagement en matière de lutte contre la corruption.

La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en présence de membres du gouvernement, de représentants de plusieurs secteurs, d'organismes consultatifs et de contrôle et d'entreprises nationales, ainsi que de représentants de la société civile et d'instances internationales.