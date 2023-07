Afrique du Nord: JSA (11e J) - L'Algérie boucle sa participation avec 22 nouvelles médailles

ALGER — L'Algérie a bouclé sa participation aux Jeux sportifs arabes JSA-2023, en glanant 22 nouvelles médailles (7 or, 9 argent, 6 bronze), confortant ainsi sa suprématie en tête du tableau général avec un total de 255 breloques (106 or, 77 argent, 72 bronze).

Le karaté-do, le cyclisme, et l'haltérophilie, le basket 3x3 (messieurs), et le volley-ball (dames) ont permis à l'Algérie d'enrichir sa moisson en or.

Lors de la deuxième et ultime journée des épreuves de karaté-do, les Algériens ont décroché cinq novelles médailles (2 or, 1 argent et 2 en bronze). Les deux médailles d'or ont été décrochées par Dahleb Narimène au kata individuel, vainqueur en finale face à la Marocaine En-Nesyry Aya (40,7 à 38,4), et la sélection algérienne de Kata par équipes (messieurs), composée de Ben Makhlouf Saber, Belabed Badis et Tahoulit Abdelli.

En revanche, les karatékas algériens de kumité individuel n'ont pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium, notamment Hocine Daïkhi (+84 kg) et Kraima Mekkaoui qui se sont contentés de la médaille de bronze, tandis que Chaïma Oudira (+68 kg) a pris l'argent.

Avec un total de douze médailles (5 or, 3 en argent et 4 en bronze), le karaté-do algérien s'est bien illustré lors des JSA-2023, en se classant à la 1re place en présence de onze (11) autres pays.

"Le niveau technique du tournoi a été très élevé avec la participation des karatékas de classe mondiale et olympique, notamment les Jordaniens, Saoudiens, Marocains et Tunisiens, alors que l'Algérie a été représentée par ses champions d'Afrique et méditerranéens. La différence du niveau est très minime entre les différents athlètes. Plusieurs paramètres entrent en considération pour la victoire finale, notamment les décisions d'arbitrage mais surtout la forme de l'athlète le jour de la compétition.", a estimé l'entraîneur national, Maâmar Rouichi.

A Tipasa, les cyclistes algériens se sont distingués en décrochant deux médailles d'or. Hamza Yacine a remporté la course en ligne individuelle, alors que la sélection algérienne a été sacrée par équipes de l'épreuve.

Hamza Yacine qui a déjà composté son billet pour les Jeux olympiques JO-2024 de Paris, a franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 120 km avec un chrono de 2h 56m 22 sec, devant l'Emirati Abdellah Al Ali et son coéquipier Youcef Reguigui, crédités du même temps.

Les résultats de cette course ont permis à la sélection algérienne masculine de décrocher la médaille d'or par équipes de l'épreuve en ligne.

En haltérophilie, l'Algérie a remporté un total de six médailles (1 or et 5 argent), lors de la 4e et dernière journée des épreuves disputées la salle omnisports de Bordj El Kiffan (Alger-Est).

Aymen Touairi (-102 kg) a ravi la vedette en remportant une médaille d'or et une en argent lors de cette ultime journée. 4e et 6e aux mouvements de l'arraché et de l'épaulé-jeté aux Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran, Touairi a soulevé 193 kg au mouvement épaulé-jeté qui lui a permis de glaner le vermeil, devant l'Irakien Qasim Al-Lami (192 kg), alors que la médaille de bronze est revenue au Jordanien Asem Al-Sallaj (177 kg). Au mouvement arraché, Touairi a pris l'argent avec une barre de 167kg, derrière l'Irakien Qasim Al-Lami (172 kg) qui s'est adjugé l'or.

En tennis de table, les pongistes algériens ont gagné trois médailles dont une en argent, à la salle OMS de Tipasa, en clôture des compétitions de la discipline.

La médaille d'argent a été remportée par le chef de fil du tennis de table algérien, Mehdi Bouloussa, battu en finale du simple par le Saoudien Ali Noor Alkhadrawi (3-1). Les médailles de bronze ont été remportées par Lynda Loghraibi et Malissa Nasri en simple dames.

Le basket 3x3 masculin et les volleyeuses brillent

Les sports collectifs ont connu des fortunes diverses. Les volleyeuses algériennes ont remporté l'or, en battant en finale la Tunisie 3 sets à 0 (25-23, 25-23, 25-23). Chez les messieurs, les joueurs du sélectionneur Krimo Bernaoui se sont heurtés en finale à une coriace équipe libyenne, vainqueur 3 sets à 0 (29-31, 18-25, 17-25).

Au stade Ouaguenouni d'Alger, la sélection algérienne de basket 3x3 a décroché l'or, en s'imposant difficilement en finale face aux Tunisiens (19-18). Les basketteuses algériennes n'ont pas connu la même réussite, elles qui se sont inclinées en finale face à la Tunisie (13-16).

Les handballeurs sont revenus de loin lors du match de classement disputé à la salle du Complexe Miloud Hadefi d'Oran, pour remporter la médaille de bronze, au bout d'un match épique face à l'Irak (31-29, après deux prolongations). La breloque en vermeil est revenue au Qatar, qui a surclassé l'Arabie saoudite 37-24 (mi-temps : 18-14).

Enfin, en football, les "Verts" ont terminé au pied du podium, après une défaite amère en match de classement face au Soudan (2-2, aux t.a.b: 2-4), au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. L'Arabie saoudite, vainqueur en finale aux tirs au but face à la Syrie (1-1, aux t.a.b: 5-4), a remporté la médaille d'or et succède au palmarès des JSA au Bahreïn, vainqueur de la dernière édition 2011 disputée au Qatar.