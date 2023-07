Ile Maurice: Medical Council - Le Dr Maha Prakash Rambarun, un habitué des controverses

«Il était en train d'induire la population en erreur.» C'est ce que la Dr Yaarthi Soopal-Lutchmun, présidente du Medical Council, a expliqué à la suite de la suspension du Dr Maha Prakash Rambarun. La décision a pris effet le 13 juillet; ce dernier ne peut plus exercer en tant que médecin.

Son dossier sera envoyé au Medical Tribunal et, par la suite, une décision sera prise. Selon la présidente du conseil de l'ordre des médecins, il y a plusieurs charges contre lui et il a été appelé à fournir des explications. Parmi les reproches qui sont formulés à son égard : vidéos promettant des traitements miracles contre de grosses sommes d'argent ; prescription de médicaments inconnus et la pratique de la médecine allopathique sans aucune base scientifique. Ses explications n'ont pas convaincu.

Les vidéos promettant monts et merveilles du Dr Rambarun ne datent pas d'hier. D'ailleurs, à hier, il envoyait toujours des messages pour une conférence-consultation à l'attention des toxicomanes, avançant qu'il existe un traitement de 20 jours avec 100 % de succès, accompagné de neuf médicaments «100 % naturels et organiques». Le tout pour la somme de Rs 34 000.

Pourquoi avoir attendu tant de temps avant de s'intéresser à lui ? La Dr Yaarthi Soopal-Lutchmun explique qu'elle est en poste depuis un an et que les choses bougent déjà. Cette suspension découle de la plainte d'un patient, qui a alerté le Medical Council sur un traitement pour guérir le diabète que le Dr Rambarun proposait. Mais avec un régime drastique composé de fruits et de jus, la personne a fini par avoir une défaillance des reins. «À un moment, il fallait agir pour protéger la population», dit la présidente.

Récidives

Ce n'est pas la première fois que ce médecin fait parler de lui. Il y a quelques années, il proposait un traitement contre le sida. Ou encore, il se proposait d'assister les familles qui se disaient victimes de négligence médicale. À l'époque, le conseil, présidé par le Dr Kailesh Jagutpal, avait lancé une enquête sur lui, avançant que non seulement il n'est pas une autorité, mais qu'il avait aussi été accusé dans des affaires de moeurs.

Le Dr Maha Prakash Rambarun a aussi été recruteur pour plusieurs universités ukrainiennes, russes, et par la suite chinoises. En 2001, le consul honoraire d'Ukraine à Maurice avait émis un communiqué pour informer le public que le Dr Prakash Rambarun n'était plus recruteur car il avait été expulsé de la Kharkov State Medical University. Jugeant le communiqué diffamatoire, le médecin a tenté de traîner le diplomate en justice. La plainte a été rejetée car le diplomate jouit d'une immunité. «C'était sa performance qui en était la cause.

Mais il avait aussi d'autres problèmes», expliquait à l'époque un proche du dossier. En 2003, un des étudiants envoyés par lui a été tué par des skinheads en Russie. Le médecin avait alors tenu une conférence de presse pour dire qu'il n'avait jamais vu de skinheads à St-Pétersbourg. Par la suite, il avait convié les parents dont les enfants étudiaient en Russie pour leur parler de diabète et d'autres maladies.

Depuis, le Dr Rambarun propose plusieurs traitements à travers sa page Facebook. Ces vidéos aussi, selon le conseil de l'ordre des médecins, induisent la population en erreur. Cependant, rien n'a été dit sur ses reprises de Mike Brant. Sollicité, le médecin suspendu a fait savoir qu'il parlera uniquement aux journalistes qui lui enverront leur diplôme de journalisme.