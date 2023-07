Algérie: Le ministère de la Solidarité nationale célèbre la Journée nationale de l'enfant

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a organisé, vendredi à Alger, en coordination avec le ministère de la Culture et des Arts, une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, célébrée le 15 juillet de chaque année.

En présence du Conseiller du président de la République, chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a présidé, avec la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, les activités de cette cérémonie qui a pour objectif de mettre en exergue les efforts consentis par l'Etat pour la prise en charge, la protection et la promotion de l'enfance.

A cette occasion, Mme Krikou a mis en avant l'intérêt particulier accordé par l'Etat à la prise en charge de l'enfance, rappelant la loi du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant.

Elle a également cité les mesures et les mécanismes mis en place pour accompagner les enfants, particulièrement les enfants aux besoins spécifiques pour développer leur créativité et leur talent, soulignant l'importance de renforcer la créativité des enfants dans les domaines culturel et artistique, en coordination avec les secteurs concernés et avec l'association de la société civile.

Pour sa part, Mme Mouloudji a indiqué que la célébration de la journée nationale de l'enfant coïncide avec l'organisation de nombreuses activités culturelles au niveau de plusieurs wilayas, à travers la présentation de pièces de théâtre destinées aux enfants, ainsi que la distribution de livres aux enfants pour les encourager à la lecture, soulignant l'importance de la sensibilisation à l'importance de l'environnement culturel dans l'éducation de l'enfant.

En marge de cette cérémonie, plusieurs expositions ont été organisées dédiées aux créations des enfants relevant de centres spécialisés du secteur de la solidarité nationale, ainsi que d'associations qui veillent à accompagner ces enfants en vue de stimuler et de développer leurs talents.

A cette occasion, des livres ont été exposés dans des bibliothèques mobiles relevant du secteur de la Culture et des Arts pour promouvoir la lecture et rapprocher le livre du citoyen notamment les enfants.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani et du président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, outre des représentants de certains secteurs et associations.