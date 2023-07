Ile Maurice: Visham Ramdoo - Un comédien prometteur, victime du fléau de la drogue

Jeudi, le policier a failli y perdre la vie. Il avait demandé à un conducteur, qui n'est qu'autre que Visham Ramdoo, qui s'était arrêté pour prendre des passagers de bouger la voiture afin de ne pas créer un embouteillage.

Le policier s'est dirigé vers la voiture pour vérifier s'il était bien en règle, mais Visham Ramdoo a accéléré, le traînant sur plusieurs mètres. «Monn resi gayn twa, tou kou to rod aret mwa, mo resi gayn twa dan enn porté zordi», a lancé Visham Ramdoo au policier. En voyant l'incident, le constable Ashvin Takoor et la sergente Blackburn l'ont pourchassé, de Port-Louis à Baie-du-Tombeau. Il a été arrêté sous une charge provisoire d'«assault with premeditation» et a comparu, jeudi, au tribunal de Port-Louis. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule policière jusqu'au 20 juillet.

À l'école primaire, il interprétait ses pièces de mimétisme lors de la fête de la musique annuelle. Puis, il s'est produit dans des shows au collège ainsi que durant ses années universitaires. À l'âge adulte, il a continué à fréquenter la scène. Visham Ramdoo a ensuite commencé à publier ses vidéos où il imitait des célébrités, telles que le regretté sir Anerood Jugnauth, entre autres. Son seul motif était de faire rire les gens. Il s'est produit lors de nombreux petits événements, tels que les mariages et les anniversaires, et a même fait de courtes publicités. Ayant appris à jouer de la guitare, il a fait des performances en live.

Visham Ramdoo avait un bel avenir en tant qu'artiste comédien sur scène, lui qui a brassé les rôles de chanteur, d'animateur, d'humoriste et d'imitateur. Il a fait ses débuts en stand-up en 2012 et s'est graduellement fait connaître. Bon imitateur de personnalités locales et internationales, il s'est inspiré de l'actualité, entre autres, pour écrire ses sketches en créole, en français, en anglais et en hindi. Il a même participé au show humoristique «Maurice du Rire» où il a fait une belle prestation sur la scène de J&J Auditorium, en décembre 2020.

Cependant, sa vie a basculé en 2022 quand il s'est mis à accumuler des promesses non tenues. Dans un message sur son compte Facebook, il s'est expliqué en décembre 2022. «Malheureusement, je me suis laissé tomber dans un mauvais chemin qui n'est une fierté ni pour moi ni pour ma famille. Sans le savoir, il y a beaucoup de commentaires de personnes qui me critiquent et m'appellent de tous les noms sans qu'ils sachent la vérité en détail. Mo pé fer tou mo tou pou mo sorti ladan dépi bien lontan. Monn fer plizier bane trétma privé ek lopital. Mo ankor pé fer trétma pou sorti ladan o pli vite.» Ce message a été posté après qu'il ait accepté de l'argent pour des prestations dans des soirées privées et qu'il ne s'est pas présenté. Ses clients ont porté plainte à la police pour escroquerie.