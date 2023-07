Ile Maurice: The People's Turf Plc Winter 2023 Cup (Gr3 - 1850m) - Special Blend comme attendu

Après s'être bien défendu face à d'excellents coursiers comme The Gatekeeper et Walls Of Dubrovnik lors de ses dernières sorties, Special Blend a profité d'une opposition moins coriace cette fois pour renouer avec le succès sous la selle du jockey Donohoe. Il a sorti une belle accélération pour s'imposer devant Lunafacation et Hubble.

Avec le retrait de Holy Warrior, Hubble a eu un parcours tranquille sur la partie initiale et au 600m, malgré un effort de Lunafaction, il allait bien. Mais dans la ligne droite finale, il n'a pu répondre aux attaques de Lunafacation et de Special Blend. Ce dernier, sous la monte de Donohoe, a sorti la meilleure accélération pour s'imposer au grand bonheur de Yannick Perdrau. Alshibaa a fait illusion à un moment donné en ligne droite mais il n'a pu prolonger son effort.

L'écurie Mahadia et le jockey De Oliveira ont encore gagné hier. Ce duo s'est d'abord imposé avec Freedom Of Speech qui a causé une petite surprise dans la troisième course. Il a dominé le nouveau Canford Light et Partner In Come. Ce tandem a signé le doublé avec le grandissime favori Betathantherest dans la course de clôture.

L'écurie Maingard s'est aussi adjugé un coup de deux. Elle a brillé avec le favori Spotted Pearl (Donohoe) dans la première course. Arnhem Land a aussi contribué à la joie de cette écurie en remportant une victoire aisée dans la quatrième épreuve de la journée. Ce coursier fut également piloté par le jockey Donohoe.

Cette 17e journée a aussi été marquée par la première victoire de la saison de l'écurie Amar Sewdyal avec Yoho Mist. Ce hongre gris a dominé Le Quartier dans la deuxième épreuve.

On s'attendait à une victoire de Transonic ou encore de Captain Flynt dans la cinquième course mais c'est Prince Alf qui s'est imposé. Il a profité d'une course lancée pour faire la différence sous la selle de Sonaram. Prince Alf est entraîné par Shyam Hurchund.

Surprise à l'arrivée de la septième épreuve avec la réussite de Triple Fate Line (Allyhosain). Il a profité du train très sélectif pour dominer aisément Henry Tudor.