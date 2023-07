Madagascar: Basketball - Championnat U14 - MB2ALL en épouvantail

La Fédération malgache de basketball continue toujours sa politique de développement des jeunes par le championnat national des U14 au stade Barea de Mahamasina. Antananarivo sera la capitale du basketball pour les jeunes U14 pour une durée d'une semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 juillet.

La Fédération malgache de basketball (FMBB) organise le championnat national de la jeune garde du basketball U14, en vue de chercher le titre national, les deux genres confondus. Pas moins de mille joueurs et joueuses, issus de soixante-et-onze équipes se donnent rendez-vous à partir de ce jour pour quêter le graal. Emportés par le vent du mondial et enthousiasmés par l'écho retentissant de leurs ainés en basketball 3x3 et U19 du 5x5, les jeunes basketteurs et basketteuses malgaches sont plus que jamais motivés de se montrer au-devant de la scène.

La ligue d'Analamanga, hôte de la compétition, aligne le maximum de participants avec huit équipes autant chez les filles que chez les garçons, suivie de la ligue Atsinanana avec huit clubs dont la moitié est constituée également de clubs féminins. Comme chaque année, le club de MB2All, avec sa politique de formation dès le plus jeune âge, se présente comme l'un des favoris parmi les équipes présentes à ce championnat national 2023. Jean Claude Rakotomalala, président du club, souligne que l'objectif est simple : garder le titre acquis l'année dernière.

« Comme à chaque année, l'objectif pour MB2All est de gagner le plus de titres dans toutes les catégories d'âge. Comme nous sommes le champion en titre de la catégorie U14, nous ferons en sorte que le titre reste entre nos mains, mais ce sera difficile parce que les autres clubs se bousculent aussi pour s'adjuger le titre national. Il nous appartient de démontrer que nous sommes le champion en titre. Le staff technique, les joueurs et joueuses sont prêts à relever le défi et on verra le résultat à la fin du championnat national », confie le président de MB1All.

%

Respect de l'âge

Mises à part la politique de détection des jeunes talents et la vulgarisation de la discipline dans tout Madagascar, la FMBB au respect de la sincérité des jeux en vérifiant strictement l'âge de tout participant. Le vice-président de la Fédération, Alain Ramanarivo, explique : « Pour ceux qui ont l'habitude de tricher, c'est le moment d'entrer dans le droit chemin et de laisser de côté cette mauvaise pratique. Nous pourchasserons ceux qui trichent sur l'âge des joueurs et nous tiendrons pour premier responsable le signataire de la fiche d'engagement. »