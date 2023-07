Madagascar: Mondial 2026 - La nouvelle formule complique la tâche des Barea

La chance est très mince pour les outsiders. Viser le fauteur de leader du groupe est très ambitieux pour Madagascar. Et même, ambitionner d'arracher la deuxième place est difficile.

La tâche ne sera pas facile. La mission sera presque impossible pour Madagascar si on se réfère aux palmarès des six nations de son groupe en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La prochaine édition se jouera sur trois pays, en l'occurrence les États-Unis, au Canada et au Mexique. La phase éliminatoire s'est faite en trois étapes pour le Mondial 2022 au Qatar, alors que la prochaine édition n'en comportera plus qu'une seule.

Les cinquante-quatre pays en lice sont répartis en neuf groupes de six d'après le tirage au sort effectué à Abidjan en Côte d'Ivoire ce jeudi. Madagascar évoluera dans le groupe du Mali, du Ghana, de la République centrafricaine, des Comores et du Tchad.

Le premier de chaque groupe, neuf en tout, se qualifie directement pour la Coupe du monde. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront le tournoi de barrage de la Caf, en novembre 2025 et le vainqueur ralliera au barrage de la Fifa, en mars 2026, lequel réunira six équipes du monde entier. Deux tickets seront disponibles pour les vainqueurs à l'issue des matchs de barrage continental et mondial. Une dixième équipe du continent africain pourrait, toutefois, se qualifier pour le prochain Mondial. Pour revenir à la phase de groupe.

Viser la première place est apparemment difficile. Le pays tiré du chapeau I, le Mali, est classé 46e au classement Fifa et huitième en Afrique. Cette nation a disputé douze phases finales de la Can, vice-champion en 1972, et a déjà joué les quarts de finale des Jeux olympiques en 2004. Pire, le Ghana classé onzième du continent et 60e au rang mondial, compte quatre titres de la Can (1963, 1965, 1978, 1982). Les Black Stars ont déjà joué quatre Coupes du monde et a décroché la troisième place aux Jeux olympiques en 1992.

Deux tickets bonus

Le pays tiré du chapeau 4, la République centrafricaine n'est pas non plus à sous-estimer. Cette nation a battu à deux reprises la Grande Ile aux éliminatoires de la Can 2023. Les Fauves occupent actuellement le 133e rang mondial et 34e en Afrique. L'ile voisine, les Comores sont classés 126e mondial et 38e en Afrique. Les Coelacanthes ont fait preuve récemment d'une meilleure performance en atteignant les huitièmes de finale de la dernière Can au Cameroun. On ne sait jamais, le Tchad pourrait aussi créer la surprise.

Les Sao tchadiens sont classés 181e mondial et 49e sur le continent. Les deux premières journées se joueront du 13 au 21 novembre. Les troisième et les quatrième programmées, du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième du 1er au 9 septembre, les neuvième et dixième du 6 au 14 septembre. Le tournoi de barrage de la Caf entre les quatre meilleurs deuxièmes, se déroulera du 10 au 18 novembre 2025, tandis que celui de la Fifa entre les six vainqueurs de barrage continental aura lieu en mars 2026. Seuls deux tickets seront disponibles pour les tournois de barrage.