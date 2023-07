Madagascar: Calendrier électoral - Satisfecit des Etats-Unis

Une première qui pourrait en appeler d'autres. Les Etats-Unis ont réagi à l'officialisation du calendrier de l'élection présidentielle, jeudi. Il s'agit de la première réaction officielle du côté des partenaires internationaux de Madagascar.

"L'ambassade des Etats-Unis à Madagascar se félicite de l'annonce officielle des dates des élections et de la convocation des électeurs lancée par le gouvernement malgache", poste la représentation diplomatique américaine sur sa page Facebook. "Les élections sont cruciales pour une démocratie saine, et nous réitérons notre engagement à soutenir un processus électoral libre, équitable et inclusif", ajoute-t-elle.

Cette réaction de l'ambassade américaine va dans le sens de l'appel lancé par Claire A. Pierangelo, ambassadrice des Etats-Unis, lors de la célébration avant l'heure de "l'Independance day", le 1er juin, à la résidence Philadelphia, à Ambaranjana. "Nous soutenons l'engagement de Madagascar de tenir une élection libre et juste. Et attendons la publication officielle du calendrier de l'élection qui sera dans quelques mois", a déclaré la diplomate.

C'est chose faite donc. Ayant également pris la parole durant cette réception à la villa Philadelphia, Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, a également lancé un message à son hôte et aux partenaires de la Grande île. "Madagascar compte sur le soutien et le rôle constructif de ses partenaires dans ses efforts en vue de consolider ses acquis démocratiques, gage du développement, au moment où, suivant les échéances établies par la Constitution, il se prépare cette année à tenir des élections justes et crédibles", a soutenu la cheffe de la diplomatie malgache.

Intrigue Outre les actions diplomatico-politiques, une des traductions en acte attendu par l'Etat des discours de soutien au processus électoral est la participation au "Basket Fund", pour appuyer le financement de son organisation. À s'en tenir aux prévisions finales de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et celle du gouvernement, le budget nécessaire pour la présidentielle oscille entre 80 et 70 milliards d'ariary. Pour l'heure, la somme inscrite dans la loi de finances est de 43 milliards.

Selon Andrianarisedo Retaf Arsène Dama, président de la CENI, l'Exécutif table sur "les décrets d'avance", pour mettre à disposition de la Commission les fonds additionnels nécessaires. Les deux parties comptent aussi sur les contributions internationales dans le "Basket Fund", pour aider à combler le gap. Pour l'heure, toutefois, il n'y a que l'intention de l'Union européenne (UE), et de la France de verser respectivement, un million d'euros chacune, soit plus de 9 milliards d'ariary, selon les fluctuations des cours de change.

Si elle réitère le soutien américain au processus électoral, la publication sur la page Facebook de l'ambassade des Etats-Unis ne fait aucune référence à la question de l'appui financier à son organisation. "L'ambassadrice Pierangelo se réjouit de rencontrer des acteurs politiques malgaches pour discuter des prochaines élections", conclut juste la publication. Une conclusion intrigante, mais sur laquelle l'ambassade n'a pas donné d'explication.