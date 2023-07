Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Juillet 2023

Sénégal : Manifestions politique- concert de casseroles à l’appel de l’opposant Ousmane Sonko

Des concerts de casseroles ont retenti le soir du samedi 15 juillet à Dakar et dans plusieurs localités, à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko. Candidat à l'élection présidentielle de 2024, il entendait par cette manifestation protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture, prévu l'après-midi, pour « risques de troubles à l'ordre public ». L'opposant Ousmane Sonko à ce samedi soir lancé « symboliquement » le concert de casseroles, prévu à 20h30, en frappant pendant plusieurs minutes des ustensiles de cuisine devant son domicile à Dakar, selon des photos sur sa page Facebook. « Nous avons opté pour cette méthode qui nous permet de nous exprimer de la manière la moins violente possible pour émettre un message fort au président Macky Sall. Le Sénégal a besoin d'apaisement, de stabilité, de troubles meurtriers dans le pays début juin. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Réconciliation nationale- Simone Gbagbo, lors de la dédicace de son livre : « La Côte d’Ivoire a besoin de pardon »

A la faveur de la dédicace de son œuvre « Du sous-sol de la République à la restauration »le samedi 15 juillet, à l’hôtel Palm Club à Cocody, elle a déclaré : « La Côte d’Ivoire a besoin de placer le pardon au centre de toutes ses actions. Si nous ne réalisons pas véritablement et correctement le pardon, notre pays va exploser et nous échapper ». En effet, lors de cette cérémonie, elle a fait savoir que cet ouvrage relate son séjour carcéral d’où elle est sortie plus aguerrie et plus optimiste pour affronter la vie en vue de donner une forme à ses rêves et idéaux.« Je ne crois pas que l’on aille faire la prison pour devenir plus fort. Je peux par contre dire que la prison m’a rendue plus forte. C’est une conséquence et non un objectif. C’est pourquoi on dit de ne pas faire d’un adversaire un martyr. La seule solution pour que le corps, l’âme et l’esprit soient sauvés, c’est le pardon », a-t-elle fait savoir au grand public venu la soutenir. Simone Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables ( Mgc), a dit avoir écrit ce livre par devoir de mémoire. « J’ai commencé à écrire ce livre à Odienné et à l’école de la gendarmerie. Pour ne pas oublier, je me suis servi de toutes ces notes », a-t-elle soutenu. Simone Gbagbo, après la dédicace, a animé, ce même jour, un panel avec la journaliste Cynthia Beckey et Ange-Félix N’Dakpri, président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, qui l’interrogeaient. (Source : Fratmat.info)

Mali : La justice et la lutte contre la corruption- Les gros dossiers en attente

Le ministre de la justice et des droits de l`homme, garde des sceaux, M. Mamadou Kassogué, a ouvert à l`hôtel Laïco de l`Amitié, les Journées d`échanges sur l`informatisation des services judiciaires et pénitentiaires. L’avènement de la Transition a donné l’espoir d’un coup d’accélérateur au traitement de grands dossiers, lesquels ont fait couler beaucoup d’encre et de salive, soit à cause des personnalités ou structures incriminées soit au vu des montants faramineux mis en cause. Depuis lors, c’est la grande attente des citoyens qui ont pourtant l’oreille tendue vers la justice. La Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale au mois de mai 2015, prévoyait un immense investissement pour armée, plus précisément un montant de 1230,563 milliards Fcfa sur la période 2015-2019. (Source : abamako.com)

Rca : Insécurité persistante dans le 8e arrondissement- Un soldat Faca abattu

L’insécurité dans le 8e arrondissement de Bangui, en République centrafricaine, est une préoccupation majeure pour les habitants des différents quartiers. Des actes criminels récurrents, notamment des braquages mortels, ont plongé la population dans la peur. Le dernier incident en date est l’assassinat d’un sous-officier de l’armée nationale près de l’hôpital de Bédé, dans le huitième arrondissement. Ces événements tragiques ont conduit les résidents à demander une intervention des forces de défense et de sécurité pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Les agresseurs l’ont grièvement blessé en lui tirant dans les cuisses avant de lui tirer dessus par derrière. Ils ont ensuite fouillé ses poches et pris tout ce qu’il avait sur lui. (Source : abangui.com)

Gabon : Modifications du code électoral - La société civile s’insurge contre

Au Gabon, l’Assemblée nationale et le Sénat en vacances parlementaires depuis le 14 juillet - ont adopté à la surprise générale et avant leur départ des modifications du code électoral. Selon l’opposition qui est montée au créneau, les nouvelles modifications suppriment « l’enveloppe poubelle » dans laquelle l’électeur laissait les bulletins des candidats pour qui il n’avait pas voté, empêchant ainsi l’électeur de sortir avec le bulletin des candidats en question. Autre modification, celle ne permettant plus à tous les candidats d’avoir leurs représentants dans les bureaux de vote. Samedi 15 juillet, la société civile a condamné cette modification et se réserve le droit de saisir la Cour constitutionnelle. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Ouagadougou- Une marche sportive en signe de solidarité avec les soldats au front

Laafi Gym Club, en collaboration avec la mairie de Ouagadougou, a organisé ce dimanche 16 juillet 2023, une randonnée pédestre (marche sportive) en signe de solidarité et de soutien aux soldats engagés au front dans la lutte contre le terrorisme. Les sportifs ont parcouru quelques artères de la capitale sur une distance de 8 km. Le top départ a été donné à la fourrière de la police municipale sise au quartier Songnaaba, dans l’arrondissement N°6 de Ouagadougou. Les marcheurs ont arpenté quelques artères de la capitale sur une distance totale de 8 km en 1h 30 mn. Environ 100 personnes ont pris part à cette randonnée pédestre organisée par Laafi Gym Club en collaboration avec le service santé, sport, arts et cultures de la police municipale de la commune de Ouagadougou. Cette activité est placée sous le thème : « Marcher ensemble, rester forts et résilients pour vaincre le terrorisme ». (Source : aouaga.com)

Guinée : Ousmane Diagna, vice-président de la Banque mondiale à Conakry- « Nous allons renforcer notre partenariat avec la Guinée…»

C’est une « aubaine » pour les autorités de la transition. Le Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, est en visite en Guinée. Le séjour de Ousmane Diagana s’étendra du 16 au 18 juillet 2023. Ce haut dirigeant de la Banque Mondiale est arrivé dans la soirée de ce dimanche à Conakry où il a été accueilli par une forte délégation du Gouvernement guinéen, dirigé par le Premier ministre Dr Bernad Goumou, a constaté Africaguinee.com. Selon nos informations cette venue s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique et du dialogue entre la Guinée et le Groupe de la Banque mondiale. « Nous allons renforcer notre partenariat avec la Guinée », a déclaré M. Diagana, lors d’un entretien avec un pool de journalistes dont Africaguinee.com, peu après sa descente d’avion. (Source : africaguinee.com)