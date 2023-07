Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi se recueille au domicile de Chérubin Okende et exige une enquête internationale sur sa mort

En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi s'est recueilli ce 16 juillet 2023 à Kinshasa au domicile du député d'opposition Chérubin Okende, assassiné le 13 juillet. L'opposant et candidat à la présidentielle a réclamé « une enquête internationale » sur la mort de l'ancien ministre et porte-parole de son parti. Reportage.

En République démocratique du Congo (RDC), l'heure est au deuil et aux appels à la justice après l'assassinat le 13 juillet 2023 à Kinshasa du député d'opposition Chérubin Okende et proche de Moïse Katumbi.

Ce dernier qui était en déplacement hors du pays, est arrivé le 16 juillet à Kinshasa. Il s'est rendu au domicile du défunt pour présenter ses condoléances aux proches de Chérubin Okende plongés dans la tristesse, avant d'exiger une enquête internationale.

« Nous demandons que ça soit une enquête internationale »

Sur les hauteurs de la commune de Ngaliema, dans la résidence de Chérubin Okende, à l'arrivée de Moïse Katumbi, les pleurs étaient incessants. La salle de séjour a été débarrassée de ses meubles, pour faire de la place aux nombreux visiteurs. Les proches assis à même le sol sont inconsolables, depuis trois jours.

Moïse Katumbi exprime sa tristesse après avoir couché sa pensée dans le registre des condoléances : « Je suis d'abord venu pleurer un frère, un ami loyal, un homme juste. Chérubin portait la voix de notre parti. Nous allons vraiment tout faire pour que l'assassin et le commanditaire soient connus. C'est le plus important. »

L'opposant a d'ores et déjà entrepris des démarches pour une enquête internationale. « J'étais passé cet avant-midi à la Monusco [Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, NDLR] et nous allons aussi écrire au gouvernement parce qu'on veut une enquête juste, a ajouté Moïse Katumbi. Le président de la République lui-même a dit un jour qu'il ne faisait plus confiance à la justice, c'est pourquoi nous demandons que ça soit une enquête internationale. Au moins, là, nous allons savoir qui a tué Chérubin ».

En plus de l'expertise onusienne, Moïse Katumbi veut le concours des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union Européenne. Le gouvernement a, pour sa part, opté pour la Belgique et l'Afrique du Sud. En attendant, chez Chérubin Okende et au siège de son parti, l'heure est au recueillement en attendant la vérité sur l'assassinat avant de poursuivre le deuil.