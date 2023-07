Maroc: Clôture des travaux de la 31ème session du Conseil Supérieur des Oulémas

Rabat — Le Conseil supérieur des Oulémas a clos, samedi à Rabat, les travaux de sa 31ème session ordinaire, tenue avec la Haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

La séance de clôture, tenue à l'issue des réunions des commissions et de l'élaboration de leurs rapports, s'est déroulée en présence du ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq, du Secrétaire général (Al Amine) du Conseil Supérieur des Oulémas, Mohamed Yessef, ainsi que du Secrétaire général du Conseil, Saïd Chabar.

Dans une déclaration à la presse, M. Chabar a indiqué que la séance de clôture de cette session a été marquée par la présentation des résultats des rapports des différentes commissions qui soulignent d'une manière unanime la détermination des Oulémas à poursuivre leur mission d'encadrement des citoyens dans le domaine religieux sous la sollicitude de la Commanderie des croyants.

M. Chabar a relevé dans ce sens que la commission scientifique de la Fatwa a planché sur un bon nombre de fatwas qui lui ont été soumises, et fait des propositions et formulé des réponses aux institutions et organisme l'ayant sollicité, ajoutant que la commission chargée de la mise en valeur du patrimoine islamique procèdera à la vérification de l'ouvrage "Ach-Chifa" de Cadi Ayyad, après le regroupement des copies existantes dans les bibliothèques internationales, à l'image du travail effectué par le Conseil supérieur des Oulémas concernant le livre "Al Muwatta" de l'Imam Malik.

Il a également noté que la commission en charge du plan de mise en oeuvre des valeurs religieuses planche sur ce grand projet auquel seront impliqués aussi bien le Conseil supérieur des Oulémas, que les imams, les prédicateurs et l'Institut Mohammed VI de Formation des Imamsn Mourchidine et Mourchidat, assurant que ce plan verra le jour très prochainement.

Concernant la commission chargée de la présence médiatique et de communication, M. Chabar a signalé que celle-ci a pu élaborer un plan de communication dans le contexte de l'actuelle révolution médiatique et numérique, assurant qu'une ouverture sera opérée sur les médias et les plateformes de réseaux sociaux afin de poursuivre la sensibilisation des citoyens sur les questions religieuses et la consolidation de la chose religieuse marocaine.

Il a de même relevé que la commission chargée des conseils régionaux des Oulémas a mis en place un plan d'action intégré concernant le fonctionnement de ces conseils au niveau régional de manière à assurer l'unité de la vision, du projet et de la mise en oeuvre au niveau de l'ensemble des régions, et ce, en coordination avec le Secrétariat général.

La commission en charge de l'encadrement qu'assure la femme Alima s'est attelée, pour sa part, sur l'élaboration d'un guide relatif à la femme Alima encadrante lequel définit les modalités d'exercice de cette mission en particulier pour ce qui est des questions en lien avec la femme, les jeunes, la famille et la société, a-t-il dit, soulignant que le Conseil supérieur des Oulémas entend suivre les conclusions de cette mission à travers son Secrétariat général.

La séance de clôture de cette 31ème session ordinaire du Conseil supérieur des Oulémas a été également marquée par la lecture d'un message soumis à Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI.

Cette session s'est tenue conformément aux dispositions du dahir 1.03.300 du 02 Rabii I 1425 (22 avril 2004), portant réorganisation des Conseils des oulémas tel qu'il a été modifié et complété, notamment le premier paragraphe de l'Article 4 ainsi qu'en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l'hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Oulémas, du Dahir n° 1.23.47 du 26 Dou Al Kiada 1444 de l'hégire (15 juin 2023) et du Dahir n° 1.23.48 du 26 Dou Al Kiada 1444 de l'hégire (15 juin 2023).