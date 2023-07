Cote d'Ivoire: Mes vérités - L'avenir de la Côte d'Ivoire

Le vendredi 7 juillet, le gouvernement a lancé la phase 2 du programme spécial de lutte contre la vulnérabilité dans les zones frontalières du Nord.

Ce programme, il faut le rappeler, a pour objectif de freiner l'avancée du terrorisme qui mise sur l'inactivité et l'oisiveté - mère de tous les vices - des jeunes. Notre pays fait frontière, au nord, avec deux nations fortement ébranlées par cette menace.

Les djihadistes se sont installés dans des zones au Mali et au Burkina Faso, après avoir fait miroiter monts et merveilles à de nombreux jeunes. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité de ces deux pays ont perdu pied dans plusieurs localités. Leur contre-offensive met du temps à prendre forme parce qu'ils ont loupé un grand virage, celui du renseignement et de l'information, c'est-à-dire une bonne relation armée-population.

La première source d'information dans cette guerre asymétrique, c'est la population dans laquelle se fondent très souvent les djihadistes ou plutôt ces bandits de grand chemin. En Côte d'Ivoire, très tôt, le gouvernement a compris qu'il fallait protéger la jeunesse face à ce péril.

En lançant un tel programme dans la partie septentrionale, ce n'est pas que les jeunes des autres régions ont été oubliés, comme veulent le faire croire certains leaders politiques par médias interposés. Mais bien une stratégie pour fermer la porte aux fausses promesses des terroristes qui se repaissent de la situation fragile des jeunes.

%

Depuis la mise en oeuvre de ce programme, ajoutée à la vigilance de l'armée, la Côte d'Ivoire vit en paix et l'avenir s'annonce reluisant. C'est dans la paix que l'on peut bâtir un développement solide. Elle est le préalable de tout essor.

C'est pourquoi à ceux qui tentent de faire croire dans leur média que le gouvernement a occulté les jeunes des autres zones, nous demandons d'arrêter d'être la gâchette du lâche. Ils doivent les laisser s'exprimer pour qu'une fois pour toutes, on voit le visage hideux de ces tristes personnages qui n'ont aucun programme de gouvernement, à part être à l'origine d'odieuses calomnies et dire des contre-vérités.

Le Chef de l'État et son équipe, soucieux de l'avenir du pays, travaillent pour tous les jeunes, ancrage de la Côte d'Ivoire de demain.

Mercredi, au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision d'uniformiser la date de départ à la retraite à la Fonction publique. Certaines personnes se sont interrogées sur l'opportunité d'une telle résolution. Il faut savoir que dans les discussions pour la trêve sociale, les centrales syndicales avaient demandé au gouvernement cette uniformisation.

C'est donc la preuve que le gouvernement écoute et prend en compte toutes les préoccupations. Ensuite, l'uniformisation de la date de départ permettra de mieux gérer les effectifs, avec tout ce que cela comporte comme gestion des carrières, recrutement. Une décision qui aura pour avantage de faire une passation de témoin moins brusque entre celui qui part et celui censé le remplacer.

Jeudi, le Président Ouattara, au cours de la cérémonie d'investiture des candidats du Rhdp aux municipales et aux régionales, est revenu sur les événements d'octobre 2020. Des leaders politiques, suivant celui à qui un devin a promis le fauteuil présidentiel, s'étaient lancés dans une aventure ambiguë qui, à tout point de vue, était restée sans suite. Ils avaient créé un Conseil national de transition conduit par Henri Konan Bédié. Et c'est ici que nous avons eu mal.

Comment une personnalité de son envergure, qui a activement participé à la reconstruction de la Côte d'Ivoire, après le passage des adeptes de la stratégie de la terre brûlée qui ont tout mis sens dessus dessous, avait pu coller son image à ce funeste projet ?

Jeudi, le Président Ouattara l'a rappelé, il n'y aura pas de coup d'Etat pour la simple raison que l'armée est républicaine et que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont compris les agissements de certains hommes politiques qui crient le jour et cherchent à manger la nuit. Ils ont surtout compris que la paix est le préalable à tout développement. De 2010 à aujourd'hui, ils ont pu constater l'évolution de leur pays.

Lundi, la Côte d'Ivoire présentera au monde entier son parc des expositions qui n'a rien à envier à ceux des grands pays développés. L'avenir de la Côte d'Ivoire s'annonce radieux. Ne le jouons pas à la roulette russe et évitons de nous asseoir sur la baïonnette du fusil. Pax et bonum ! Paix et bien !