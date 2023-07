Ile Maurice: Disparition d'une adolescente - «Nazia, rentre à la maison s'il te plaît»

Elle n'a que 15 ans. Et Nazia Bibi Abdullah ne manquait de rien chez V. Mauree sa tutrice, qui avait pris la décision de la prendre sous sa charge, alors que les autorités avaient suggéré qu'elle soit placée dans un foyer.

L'habitante de Quatre-Bornes, âgée de 41 ans, souhaitait lui offrir une chance dans la vie afin qu'elle grandisse en tant qu'adulte responsable. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévues.

Le vendredi 14 juillet, Nazia a quitté le domicile familial sans laisser de trace. Elle s'est rendue au collège mais n'est pas rentrée chez elle. Sa grand-mère a déposé un signalement au poste de police de Quatre-Bornes pour tenter de la retrouver. «Elle est de teint clair, les cheveux bouclés et mesure environ 1m 67. Je ne connais pas la raison de sa fugue, mais je peux vous dire une chose : j'ai confisqué son téléphone portable car elle était en contact avec un ami. Je n'étais pas d'accord avec cela, car je ne pouvais pas la laisser le rencontrer à sa guise. Il fallait instaurer une discipline pour éviter qu'elle s'écarte de l'objectif que je lui avais fixé pour son avenir», explique la grand-mère.

Elle ajoute immédiatement : «Mais cela ne lui a pas plu, je suppose, bien qu'elle n'ait montré aucun signe qu'elle avait l'intention de s'enfuir. La veille, ma fille avait assisté à sa cérémonie de remise de diplômes et nous avions célébré cet événement comme il se doit. Je n'ai rien remarqué de rebelle dans son comportement. Nous avons appris par son professeur qu'elle possède un autre téléphone portable en plus de celui que nous lui avions donné. Je ne sais pas qui lui a offert ce portable, mais j'ai transmis le numéro à la police afin qu'elle mène une enquête sur le nom auquel il est enregistré. Je demande à Nazia de rentrer, car on ne peut pas faire confiance à des étrangers.»

Notre interlocutrice ajoute qu'elle a la garde de la jeune fille depuis septembre 2022. Il s'agit en fait de la fille d'une nièce dont le mari était en prison. «J'ai décidé de m'en occuper comme si elle était la mienne. Elle est restée dix mois chez moi, entourée de mes trois filles et de mon époux. Nous avons voulu lui offrir tout l'amour qu'elle n'avait jamais reçu chez sa mère, car cette dernière n'avait pas les moyens de lui offrir une vie confortable, car elle avait déjà deux autres enfants issus d'une autre relation. Je trouve cela vraiment triste que cet enfant ait été maltraité. Cela me touche profondément, c'est pourquoi mon époux et moi avons pris la décision de la prendre sous notre aile, afin qu'elle puisse grandir dans des conditions saines...» Elle ajoute avec tristesse : «Nazia, rentre à la maison s'il te plaît.»

Si vous avez aperçu Nazia, veuillez contacter Mme Mauree au 5784-3190.