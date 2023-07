Afrique de l'Est: La situation dans l'Est s'invite en marge d'une réunion de l'Union africaine au Kenya

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce dimanche 16 juillet 2023 à Nairobi. Dans la capitale kényane se tient la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine (UA). Elle réunit notamment les membres du Bureau de la Conférence de l'UA, les chefs d'État des Comités économiques régionaux (CER) et le président de la Commission de l'Union africaine. Il s'agit, pour chaque grand ensemble économique du continent, de faire un état des lieux et d'évoquer l'intégration régionale. Un sommet où il sera aussi question des conflits et crises qui affectent le continent.

« Il ne peut pas y avoir de réunion à haut niveau sur le continent sans évoquer les questions sécuritaires », confie comme une évidence un diplomate africain. Le Soudan, le Sahel et la RDC vont donc s'inviter en marge de cette réunion à Nairobi. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est d'ailleurs présent. En effet, il a fait le déplacement en sa qualité de président en exercice de la communauté d'Afrique australe, la SADC.

Et pour la délégation venue de Kinshasa, il faut continuer « le plaidoyer concernant la situation dans l'Est du pays », explique un proche de la présidence, qui fait remarquer que pour l'instant, « l'Union africaine n'a pas clairement condamné le soutien du Rwanda au M23 ». « Il y a tout de même eu plusieurs rapports d'experts onusiens allant dans ce sens, on ne peut pas continuer à faire comme si ça n'existait pas », ajoute un diplomate congolais.

Enfin, pour ce membre de la délégation congolaise, il n'est pas exclu qu'en marge du sommet, une rencontre soit organisée avec Uhuru Kenyatta. L'ancien président kényan est actuellement le facilitateur de la communauté est-africaine pour l'Est du pays. Il revient tout juste d'un déplacement à Goma où il a appelé à une « résolution pacifique » du conflit avec le M23.