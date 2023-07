Ile Maurice: Promesses électorales - La pension de vieillesse, facteur décisif ?

Lors des campagnes électorales, les partis politiques mènent une âpre lutte pour vendre du rêve aux électeurs âgés. Cette opération séduction pour rallier les retraités peut-elle déterminer l'issue des élections ? Des «senior citizens» s'expriment.

Si pour certains, c'est évident que c'est un moyen de gagner des votes et donc pas suffisant pour les convaincre, pour d'autres, avoir plus d'argent est certes un facteur important dans leur choix du prochain gouvernement.

Le Conseil privé du Roi déterminera si la promesse avant le scrutin de 2019 du Premier ministre Pravind Jugnauth d'augmenter la pension de vieillesse constitue un pot-de-vin (bribe) électoral. L'avocat du candidat malheureux Suren Dayal, Me Timothy Straker, KC, dans sa plaidoirie devant les Law Lords, lundi, l'a dit: «Basic Retirement Pension is a subject that is universally sensitive during elections».

En effet, lors des campagnes électorales, la surenchère politique accorde beaucoup d'attention aux retraités. Chaque parti politique accorde une attention particulière à la hausse de la pension de vieillesse, comme moyen de convaincre les senior citizens du sérieux de leur programme électoral. Avec le vieillissement de la population, le vote des pensionnés est devenu hautement stratégique sur l'agenda des partis politiques, ce qui explique la multiplication des propositions et promesses en tous genres faites à leur intention.

Pouspa Govinden, 82 ans : «Séki get nou nou get zot»

Cette habitante de Goodlands estime que c'est un choix personnel dépendant de la situation de la personne. «Enn pensioner ki li bizin ? Sé ki sak lafin dimoi, li gagn so kas pou ki li kapav asté so bann zafer. Tou kitsoz ser dans sa péi la, bé se bann gouvernman mem ki bizin don sa kas la.» Elle explique que ce n'est pas une question de voter par avantage mais de faire un choix pour son propre bien-être. «Les mesures pour les retraités influencent certes le vote à mon avis car les pensionnaires ont besoin d'une garantie.Séki get nou nou get zot.»

Saroja Incadoo, 70 ans : «La pension ne suffit pas avec la cherté de la vie»

Cette habitante de Midlands estime que peu importe la hausse de la pension de vieillesse, cet argent ne suffit pas avec la cherté de la vie. «Les prix des commodités ne cessent d'augmenter. Si une personne n'a jamais travaillé de sa vie et qu'à l'âge de la retraite, elle perçoit uniquement la pension du gouvernement, pensez-vous que ces Rs 13 500 ou même Rs 15 000 vont suffire ? Ce n'est même pas assez pour les médicaments.» La septuagénaire pense que ceux qui se laissent influencer par les promesses de pension sont bêtes. «Gouvernman la donn ou zis ogmentasyon la apré li pa konn ou li. Al voté pou apré ramas b... pou sink an.»

Mike Lafleur, 60 ans : «C'est nous-mêmes qui finançons la pension de vieillesse»

Il vient tout juste de prendre sa retraite et a touché sa première pension il y a deux mois. Il ne se fait pas d'illusion sur les promesses de pension de vieillesse car il estime que ce sont les retraités eux-mêmes qui financent leur pension. «Si le gouvernement a vraiment à coeur le bienêtre des retraités pourquoi cibler juste la pension de vieillesse ? Pourquoi ne pas venir avec d'autres mesures aussi populaires comme une allocation pour les médicaments ou pour des aliments spécifiques pour les veilles personnes. Ils ne vont jamais tenter cela car l'augmentation de la pension de vieillesse séduit plus. Dès que les personnes âgées voient qu'ils vont avoir de l'argent en plus, cela fait un effet.» Le sexagénaire estime que les personnes âgées ne devraient pas se laisser berner par «ces quelques sous» en plus mais voir plus loin pour des mesures qui vont vraiment changer leur vie.

Ouwaiza Latona, 77 ans : «Kan enn gouvernman doné nou bizin vot li»

Elle est de ceux qui estiment que pour voter, il ne faut pas compliquer le choix. «Moi je n'ai pas de parti politique. Je ne suis pas toute la campagne électorale mais j'accorde une attention aux mesures pour les retraités. Kan enn gouvernman doné nou bizin vot li. Ki ou lé plis ki sa ?» La septuagénaire pense qu'il ne faut pas se voiler la face et dire que beaucoup de personnes votent par intérêt. «Si ou pa vot pou parti ou vot pou ou mem. Tou dimounn fer koumsa. Bizin dir fran. Kan gagn pansion en plis ban vyé dimounn pa kontan ? Akoz zot kontan enn lot politisien zot pa pou voté.»

Gunputh N., 73 ans : «Les votes des jeunes professionnels qui quittent le pays sont-ils moins importants ?»

Cet habitant de Vacoas et recteur à la retraite est catégorique que les promesses d'augmenter la pension de vieillesse sont un appât pour attirer les votes. «Chacun vient avec des propositions les unes plus alléchantes que les autres. Mais pensent-ils que c'est suffisant pour avoir un vote ? Peu importe la quantité d'argent qu'ils veulent offrir, il faut se rendre compte que finalement c'est nous-mêmes qui en feront les frais.

Chaque année je dois payer l'impôt sur l'argent que je reçois comme pension», souligne le septuagénaire. Il fait ressortir qu'il y a d'autres projets beaucoup plus importants pour le pays et dit regretter de voir autant de jeunes professionnels quitter le pays. «Les votes de ces milliers de jeunes avec beaucoup de compétences qui peuvent contribuer à l'économie ne sont-ils pas aussi importants ? Les partis politiques veulent donner plus d'argent aux vieux mais quand ces derniers sont malades, ils se retrouvent dans le même système de santé qui n'arrive pas a assurer. À quoi servent ces quelques sous en plus ?»

Statistiques : 255 269 bénéficiaires de la pension de vieillesse

Le dernier rapport mensuel de Statistics Mauritius, publié en avril, indique qu'à fin mars 2023, 255 269 seniors de Maurice et de Rodrigues bénéficient d'une pension de vieillesse mensuelle. De ce nombre, 249 494 vivent à Maurice. 4 839 personnes âgées de 90 à 99 ans perçoivent Rs 17 710, alors que 172 centenaires, dont 11 à Rodrigues, touchent Rs 22 710. En 2019, 225 828 personnes touchaient une pension de vieillesse.

Ce que disent des partis politiques...

Roshi Badhain (Reform Party) : «Nous proposons 80 réformes pour toute la population»

Roshi Badhain, leader de Reform Party, explique que son parti a déjà présenté 80 réformes pour la prospérité du pays dans son ensemble. «Nous ne ciblons pas une seule tranche d'âge, mais tout le monde. Les réformes visent les jeunes, les travailleurs, les parents, les grands-parents et les personnes âgées. On ne peut venir avec une mesure uniquement pour une catégorie de personnes.»

Il explique qu'au moment voulu, le parti dévoilera son manifeste électoral mais il peut confirmer que ce sont des mesures pour soutenir la productivité dans le pays. «Nous devons nous assurer qu'il y a la compétence pour contribuer à l'économie du pays. Il faut aussi assurer une workforce énergique, dynamique et brillante qui pourra soutenir l'économie dans son ensemble. Ce n'est pas remporter les élections sur une mesure phare, mais gérer le pays pour la prospérité de tous», affirme le leader du Reform Party.

Dr Arvin Boolell : (Parti travailliste) «La pension vieillesse est une mesure, mais...»

Le Dr Arvin Boolell rappelle qu'aux dernières élections, l'augmentation de la pension de vieillesse était l'une des principales propositions du parti. Cependant, dit-il, le parti avait proposé un chiffre non pour attirer des votes, mais un chiffre calculé pour soutenir cette proposition. «Il ne faut pas oublier qu'il y avait une surenchère. On avait proposé Rs 10 000 et l'autre parti est venu avec Rs 13 500.

Aujourd'hui, la dette publique m'inquiète et at the end of the day somebody must pay, There is no free lunch.» Le député rouge souligne que la pension de vieillesse peut être une mesure du programme électoral mais il faudra avant tout voir comment soutenir ces projets et mettre l'accent sur les jeunes qui vont contribuer à l'économie. «Qui ne veut pas d'une pension agréable ? Il faudra aussi penser au pouvoir d'achat. Si on n'arrive pas à payer, il faudra introduire des taxes indirectes.»