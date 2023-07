Algérie: Houssem Aouar évoque son intégration à l'AS Roma

Après son premier but lors de son premier match avec le maillot de l'AS Roma, Houssem Aouar s'est prononcé sur sa sensation et son intégration.

L'international algérien a commencé les entraînements avec les Giallorossi cette semaine. Ils ont terminé cela avec un mini match amical samedi et Houssem Aouar a marqué son premier but sous le maillot de l'équipe de la capitale italienne. « C'est une très belle semaine pour moi et l'équipe. Nous travaillons vraiment dur. Il fait très chaud à Rome, mais c'est comme ça », a-t-il déclaré aux médias de la Roma sur son intégration à l'Olimpico.

« Tout se passe bien. Je m'intègre rapidement et bien. Je ne connais pas encore tous les joueurs, mais dans les semaines avenir, je ferai la connaissance de chacun. J'espère performer ici à Rome parce que c'est un grand club et une équipe ambitieuse », poursuit Houssem Aouar.

« J'ai hâte que la saison commence, mais nous travaillons pour cela. Tout va bien pour moi aujourd'hui mais comme j'ai dit, nous avons beaucoup de travail à faire. Ce n'est que la première semaine et je me plais bien ici avec les autres. Nous jouons bien et j'ai très envie de bien faire cette saison et cela passe par une bonne pré-saison », conclut l'ancienne star de l'OL.