Ile Maurice: Dépistage de la dengue - Notre curiosité piquée au vif

Les premiers cas de dengue ont été détectés à Maurice au début de juin. Le pays en avait recensé 121 à vendredi, avec 21 cas actifs, selon les chiffres du ministère de la Santé. Direction : dispensaire de Baie-duTombeau, l'une des régions où la concentration de cas est élevée.

Vers 11 heures, la salle du dispensaire est bien aérée et propre, avec quelques patients - parents accompagnant leurs enfants et personnes âgées venus pour une consultation ou un rendez-vous. Premier passage au comptoir des enregistrements. Notre collègue présente sa carte d'identité, donne les détails nécessaires tels que son âge et son adresse, et se fait remettre sa carte de santé. On nous demande de nous asseoir et d'attendre notre tour dans la salle d'attente pour consulter le médecin.

Une dizaine de minutes plus tard, alors que les patients qui nous précèdent terminent leur consultation ou rendez-vous, nous entrons dans la salle de consultation, où notre collègue explique au médecin qu'il ressent de la fièvre de temps à autre depuis quelques jours et que prendre du paracétamol a permis de calmer les douleurs articulaires et maux de tête suffisamment pour qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de la semaine et travailler, même si ces troubles sont récurrents. Il explique également au médecin que ce matin, en se rendant au travail, il s'est senti fatigué et fiévreux et que, comme il vit dans une zone où pullulent des moustiques, il craint d'avoir contracté la dengue.

La docteure de service vérifie sa température, modérément élevée, mais pas suffisamment élevée pour être considérée comme un symptôme de la dengue, affirme-t-elle. Ainsi, aucun test rapide ou PCR pour dépister la dengue n'est nécessaire. Les symptômes de cette maladie sont, entre autres, une forte fièvre, des douleurs articulaires, des nausées et des éruptions cutanées. On constate ainsi que le test de dépistage de dengue est effectué uniquement sur ceux qui présentent des symptômes et n'est pas systématique en cas de fièvre chez un patient.

Quelques posters sont affichés aux murs pour sensibiliser les gens à l'importance de manger sainement de manière équilibrée. Cependant, aucune affiche ou matériel éducatif concernant le virus de dengue et les précautions à prendre. Par ailleurs, il n'y a pas de lieu spécifique pour accueillir les patients qui pourraient venir se faire dépister ou recevoir des soins pour des symptômes de dengue.

La possibilité de la dengue ayant été écartée, la généraliste tente de trouver la cause du mal-être de notre collègue. «Ou fimé ? Ou drogé ? Suivez-vous un traitement pour une maladie existante?», demande-t-elle à notre collègue. «Le test suivant est celui de la la glycémie, qui s'avère normale. Après s'être assuré que tout le reste va bien, on donne à notre collègue un comprimé et une tasse d'eau pour régulariser sa tension artérielle et on l'autorise à partir, en lui recommandant de revenir dans une heure pour un suivi.

En partant, une dame nous salue poliment et nous demande si notre collègue va bien, à quoi il répond qu'il est légèrement fiévreux. «Fer atension, éna lafiev dengue deor la», dit-elle, ajoutant que récemment, un homme âgé des environs est venu, présentant des symptômes graves tels que des éruptions cutanées sur le corps et une forte fièvre. «Partou ti vinn rouz ar li. Inn amenn li lopital.»

Comment ?

Les tests de dépistage du virus de la dengue sont effectués de deux façons. La première est un test rapide en plaçant une goutte de sang dans une palette (semblable à celle pour le test de Covid) et d'interpréter les résultats. La deuxième méthode est le test PCR. Des échantillons de sang sont prélevés de deux manières.

D'une part, un échantillon de sang par ponction veineuse et, d'autre part, via un échantillon de sang séché sur un buvard (une goutte de sang est placée sur un buvard que l'on laisse sécher avant de l'envoyer au laboratoire). Dans les deux cas, le test PCR est effectué dans un laboratoire et les résultats obtenus dans un délai de 24 heures. Outre les hôpitaux, certaines cliniques et laboratoires privés sont en mesure d'effectuer des tests de dépistage de la dengue.