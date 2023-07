Ile Maurice: Accord PTr-MMM - PMSD - Quelques «macadams» sur la route de la nouvelle alliance

Le PTr, le PMSD et le MMM se présenteront comme une entité unique aux prochaines élections législatives. Cette information, confirmée hier par les trois leaders des partis, n'est pas surprenante puisqu'elle avait déjà été annoncée il y a quelques jours.

Cependant, à part quelques indications sur le futur programme de cette alliance données par Xavier-Luc Duval, peu de nouvelles informations ont été révélées.

Navin Ramgoolam a affirmé que les prochaines élections seront historiques. «Pour la première fois, le PTr, le MMM et le PMSD unissent leurs forces car c'est crucial pour le pays», a-t-il déclaré. Le but est de débarrasser le pays du «gouvernement mafieux de Pravind Jugnauth». Il a ensuite discuté des récentes rencontres entre Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval et lui-même. Il a été décidé que les partis se présenteront ensemble aux élections. Mercredi dernier, chaque leader, accompagné de quatre membres de son état-major, a contribué à finaliser l'accord et à peaufiner le programme.

Xavier-Luc Duval s'est ensuite réjoui de la formalisation de cette alliance, qui permettra aux partis de se présenter aux Mauriciens comme un seul corps avec un discours fédérateur. Paul Bérenger a ensuite expliqué qu'au niveau du programme, cinq membres de chaque parti se réuniront toutes les deux semaines pour travailler dessus. Le PTr, le MMM et le PMSD soumettront leurs propositions, suggestions et priorités. «Il faudra du temps pour fusionner le programme», a-t-il déclaré.

En dépit de l'absence d'annonce du programme, Navin Ramgoolam a précisé qu'il y aura plusieurs congrès organisés. Le premier se tiendra le 28 juillet à Mared'Albert, et le deuxième concernera les circonscriptions 15 à 17. La date n'est pas encore finalisée. Il est également probable qu'il y ait un grand meeting. Xavier-Luc Duval a donné une idée des priorités : la refonte du système électoral, la révision du fonctionnement du Parlement, l'élaboration d'un guide pour les nominations à la tête des institutions, la réforme de la police, le remplacement de l'ICAC, la lutte contre la drogue, les appels d'offres et le changement climatique. Pour la forme finale et des propositions concrètes, il faudra patienter.

La répartition des tickets n'a pas été annoncée non plus. Navin Ramgoolam a réitéré que les trois partis formeront un seul bloc et que tout le reste est secondaire. Quant aux partis extra-parlementaires, Paul Bérenger a dit que l'alliance est ouverte au dialogue si ces partis cherchent des tickets. La composition du front bench n'a pas été abordée non plus.

Cette alliance confirmée arrive après plusieurs longs mois de discussions, négociations et pré-alliances. Le 29 avril 2021, quelques mois après la démission de Nando Bodha du MSM et de son poste de ministre, l'entente de l'Espoir est créée. Cette plateforme comprend le PMSD, le MMM, le Reform Party et Nando Bodha, qui a officiellement lancé son parti, Rassemblement Mauricien, en juillet de la même année. Le PTr est exclu de l'entente.

Des congrès et conférences se sont succédé, avec des appels pour que le PTr rejoigne la formation, surtout en vue des élections municipales à venir. Ainsi, le 4 septembre, Paul Bérenger, au nom de l'entente, avait affirmé que la porte n'était pas fermée au PTr, alors que quelques jours avant, Arvin Boolell avait dit que la première option du PTr était de se présenter seul à ces élections, tout en précisant que rien n'était définitif.

En janvier 2022, une première rencontre a lieu entre Xavier-Luc Duval, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam. Le leader du MMM est chargé de rapporter les résultats aux autres partenaires de l'Espoir. En avril 2022, Navin Ramgoolam annonce que le PTr est d'accord pour collaborer avec l'entente pour les municipales. Cependant, les élections sont reportées.

Presque un an après l'annonce de l'entente, en juillet 2022, l'assemblée des délégués du Reform Party vote contre l'idée de se présenter aux élections avec les autres partis de la formation politique. Roshi Bhadain se retire et annonce ensuite qu'il a eu vent de négociations entre Xavier-Luc Duval, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam pour une alliance qui exclut Nando Bodha et lui-même.

Les mois se sont succédé, et le rapprochement entre le MMM, le PMSD et le PTr semble de plus en plus se confirmer. La situation est devenue de plus en plus compliquée. L'entente de l'Espoir existe toujours, mais il y a aussi un comité de travail PTR-MMM-PMSD qui exclut le RM, même si, selon Paul Bérenger, la porte reste ouverte à Nando Bodha. Le travail sur les deux fronts a continué, mais pas pour longtemps.

Le 7 novembre, l'annonce officielle de l'alliance PTr - entente de l'Espoir pour les municipales est faite. En décembre 2022, les prémices d'une alliance sont formellement annoncées. Paul Bérenger déclare à la fête de fin d'année du parti, qu'un bon accord entre les trois partis est nécessaire pour sauver le pays. En janvier de cette année, Nando Bodha exprime ouvertement son irritation face au rapprochement du PTr, et depuis, l'entente a sombré dans l'oubli, remplacée par des rencontres de plus en plus fréquentes entre les trois leaders.

Il aura fallu plus d'un an pour que l'alliance soit finalement annoncée. Pour le programme, il faudra encore attendre...