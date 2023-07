Algérie: Constantine - Clôture en beauté du 11ème festival international du malouf

CONSTANTINE — Le 11ème festival international du malouf, clôturé en beauté, samedi soir à la salle Ahmed-Bey (Zénith), a offert des moments de volupté au public constantinois, venu nombreux savourer une nouvelle fois cette musique ancestrale.

Les extraits de chansons puisées du répertoire du malouf et du haouzi, interprétés par les jeunes chanteurs constantinois Adel Meghouache, Nazim Lemnouar et Mohamed-Amine Bounah, en l'occurrence "Houkmek Houkm El Bey", "Mendjat Fourgtek Fi Bali" et "Mahan'ti Oua Ghrami", ont fait voyager le public dans cette ambiance douce et mélodieuse que la musique andalouse crée invariablement.

L'assistance a également découvert le chanteur turc Hamdi Demircioglu dont le pays était l'invité d'honneur de cette 11ème édition du festival.

La 11ème édition du festival international du malouf a vu la participation de quatre (4) associations artistiques et culturelles, en plus d'une trentaine de chanteurs venus de six (6) pays dont seize (16) artistes constantinois accompagnés par l'orchestre de musique andalouse de Constantine, conduit par Samir Boukeridira.

Pour rappel, l'avant dernière soirée de ce festival avait été animé par les artistes algériennes Dounya El Djazairia, Meriem Benhelal, Nada Rayhane, Naima Dziria et la chanteuse libanaise à la voix suave Djaheda Ouahbi.

Des ateliers de formation musicale, animés par des maitres spécialistes de ce domaine, à l'instar des enseignants Anis Benchafra et Abdelmalek Merouani de Constantine, ont également été organisés.

Cette manifestation culturelle de cinq (5) jours a par ailleurs été l'occasion d'honorer plusieurs artistes musiciens du malouf de différents pays participants.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival ont été marquées par un hommage au défunt maestro El Hadj Mohamed-Tahar Fergani et à l'ancien maitre du malouf Ahmed Hamma.