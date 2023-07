Sénégal: Le trafic aérien du premier trimestre 2023 au-dessus du niveau d'avant-Covid

Au Sénégal, la reprise du trafic aérien se confirme, après la baisse drastique liée à la pandémie de Covid-19. C'est ce qui ressort des statistiques publiées cette semaine par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim). Au premier trimestre de cette année 2023, le trafic de passagers a dépassé le niveau de 2019.

Plus de 715 000 passagers ont été enregistrés à l'aéroport international Blaise-Diagne entre janvier et mars 2023. Le chiffre a plus que doublé par rapport à la même période en 2021, qui correspondait à la découverte de nouveaux variants du Covid-19.

La compagnie nationale Air Sénégal reste celle qui a transporté le plus de voyageurs au premier trimestre, malgré une régression du volume de passagers. Elle est suivie par Air France, la Royal Air Maroc et Brussels Airlines. L'augmentation la plus importante est celle d'Ethiopian Airlines, « qui double son activité par rapport au premier trimestre 2022 » souligne l'Anacim.

« Paris et Casablanca - au Maroc - restent les villes les plus reliées à Dakar dans les deux sens », provenance et destination. Dans la sous-région, c'est avec Abidjan que « la connectivité demeure la plus importante », note encore l'Anacim.

Concernant le fret, Air France est en tête, devant Turkish Airlines et Air Sénégal. L'agence note que le trafic relatif au fret est « au trois-quart traité par les compagnies étrangères non africaines » et incite à des « efforts » pour augmenter les parts de marché des compagnies du continent dans cette activité du transport aérien.