Algérie: Vernissage à Alger de l'exposition collective 'DixArt', dédiée à l'Imaginaire créatif

ALGER — Le vernissage de l'exposition collective "DixArt", regroupant les oeuvres de dix artistes peintres diplômés ou autodidactes, a été inauguré, samedi à Alger, avec une performance artistique alliant la chanson à la chorégraphie, que le duo Karima Nayt et Abdessamed Seddouki, a rendu, dans une fusion des arts inédite.

Dans le cadre d'une série de rencontres organisées jusqu'au 31 juillet à la Galerie Frantz-Fanon de l'Office Riadh El Feth (Oref) en célébrations du 61e anniversaire du Recouvrement de la Souveraineté nationale, "DixArt" est un des volets de cet événement culturel fédérateur qui met en valeur l'Imaginaire créatif, célébré par des écrivains, poètes, conteur, artistes plasticiens et du monde de la chanson.

Donnant un ton contemporain à ces rencontres, Karima Nayt, a enchanté, 7 mn durant, les visiteurs avec une performance mêlant la chanson, "Mersoul", une de ses nouvelles pièces, avec une chorégraphie prolifique et ample en mouvements et gestes gracieux, qu'elle a rendue avec le jeune danseur et chorégraphe Abdessamed Seddouki, exprimant le tourment, dans une prestation alertant sur les "turbulences et les états de guerres dans le monde actuel".

Artiste algérienne, Karima Nayt est une danseuse, parolière et interprète établie en Suède, après avoir transité par plusieurs pays, dont l'Egypte où elle avait confirmé ses talents de danseuse et d'interprète, qu'elle ne tardera pas à partager avec son public en 2012, avec la sortie de, "Quoi d'autre ?", son premier album, distingué en 2013 des prix de la "Meilleure Artiste" et de l'"Album de l'année", au "Swedish Folk" et "World-Music Awards", et de son deuxième opus, "Wahdani", sorti en 2021.

L'espace de la galerie Frantz-Fanon s'est ensuite ouvert aux oeuvres des dix artistes, auteurs d'une trentaine de toiles de différentes écoles et courants artistiques, réalisées dans des formats différents et des savoirs faire variés dont, l'acrylique, le pastel sec, le charbon ou encore la technique mixte.

Le choix des oeuvres visibles ayant été confié aux bons soins du commissaire de l'exposition, l'Artiste plasticien, Abderrahmane Kahlane, les dix artistes mis à l'honneur dont, Samia Cheloufi, Hacène Drici, Mohamed Demis, Maamar Guerziz et Mohamed Boucetta, se sont exprimés, par deux ou trois fois chacun, dans différentes thématiques en lien leurs ressentis respectifs.

Ainsi, Seifeddine Cheraïtia est présent à l'exposition avec trois toiles d'une série qui, selon lui, "en compte 80", au titre de "L'Unisson", alors que Kheireddine Khaldoune invite à la réflexion avec deux peintures, "Zéro Degré" et "Chuuuut !" et une oeuvre plastique qu'il a intitulé, "Point d'ancrage" (ou La colombe et la rose).

Aghiles Issiakhem, petit fils du regretté grand Artiste et Peintre moderne, M'Hamed Issiakhem (1928-1985) présente, quant à lui, "L'Oubli" et "Aspiration", deux oeuvres grandeur nature, réalisées au fusain (crayon de charbon de bois naturel), autour d'un personnage errant, pouvant être reconstituées en trois ou deux assemblages différents, respectivement, selon la hauteur et la surface du support (mur) sur lequel elles seront exposées.

Exprimant l'"Espoir", Kamila Amel Hamidou, poétesse des formes et des couleurs et passionnée par l'Art abstrait après s'être essayée au cubisme, a, pour sa part, dédié plusieurs toiles au thème qu'elle a choisi, alignant, "Réclure", "Sensoriel", "Iseult", "Alis", "Patern Lacem" et "Vertigo", oeuvres, en relief pour certaines, réalisées dans des techniques mixtes aux dosages compliqués, minutieusement préparés.

Autre création tout aussi attrayante, "S-U-S-P-E-N-D-U", une oeuvre en Vidéo-Art d'une durée de 1'43" de l'artiste plasticienne Kenza Bourenane, projetée sur un écran ordinaire, traitant avec des négatifs animés de photographies des mutations sociales en Algérie.

Des interventions d'écrivains, poètes, conteurs, peintres-plasticiens et journalistes, à l'instar de, Meriem Guemache, Mohamed Jaoudet Tarek Guessouma, Karim Ouali, Yamilé Ghebalou, Mina Benmihoub et Mohand Said Benskhria sont au menu de ces rencontres, organisées en collaboration avec l'Oref et dédiées à la célébration de l'imaginaire créatif.