Afrique du Nord: JSA-2023 - La 15e édition officiellement clôturée à Alger

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présidé, samedi soir à Alger, la clôture de la 15e édition des Jeux sportifs arabes (JSA-2023), organisée du 5 au 15 juillet en Algérie, avec la participation de plus de 2000 athlètes issus de 22 pays arabes.

"Le rideau est tombé sur ces compétitions sportives pour laisser place à l'emblème de la fraternité, de la coexistence et de l'amitié qui s'est hissé haut sous une seule bannière, celle de l'unité arabe incarnée dans toutes ses dimensions, du Golfe à l'océan atlantique", a précisé M. Hammad lors de la cérémonie de clôture de ce grand événement sportif, organisée au Complexe olympique Mohamed Boudiaf.

"En cette occasion, je ne puis que réitérer mes remerciements et toute ma gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont la vision et la volonté de réunir la Nation arabe, politiquement et culturellement, ont consacré la pratique sportive en tant que culture, celle de la compétition et du fair-play, celle des défis et du triomphe et celle de la tolérance et de la solidarité", a-t-il soutenu.

M. Hammad a également adressé ses remerciements et sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au succès de cet évènement sportif arabe, citant particulièrement le Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres du Haut comité d'organisation des JSA-2023, ainsi que les membres du Comité olympique et sportif algérien.

"Le succès de cette édition est un exploit de tout le peuple algérien partout à travers le pays et non pas uniquement dans cinq villes", a-t-il souligné, ajoutant "nous n'avons eu de cesse d'entendre une phrase, devenue vraisemblablement le slogan du peuple algérien, voire sa devise: Bienvenue en Algérie".

A noter que l'Algérie a décroché la première place en glanant un total de 255 médailles : 106 en or, 77 en argent et 72 en bronze.

Les meilleurs athlètes du monde arabe se sont affrontés, durant 14 jours, dans 22 disciplines, dont trois sports de démonstration.

Outre l'Algérie (pays hôte), plusieurs états ont pris part aux Jeux sportifs arabes-2023, à savoir : la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Irak, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Yémen, la Tunisie, la Syrie, la Palestine, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, la Libye, les Iles Comores, Djibouti et la Mauritanie.