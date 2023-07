Congo-Kinshasa: Passant à la vitesse supérieure - Le FPI lance son schéma directeur pour moderniser les entreprises publiques

En marge du lancement des travaux de réalisation du Schéma Directeur des Systèmes d'Informations, le Fonds de Promotion de l'Industrie a réceptionné le vendredi 14 juillet 2023, un important lot de matériels de la part d'InfoSet.

C'est l'entreprise ayant remporté l'appel d'offres international lancé par la cellule de passation des marchés du FPI.

Le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) se positionne comme l'un des pionniers de la transformation numérique parmi les institutions publiques. Au lendemain de la publication du Code numérique par le gouvernement, le FPI a entrepris des démarches pour numériser ses opérations, ce qui promet de révolutionner sa façon de travailler. Cet établissement public a élaboré un Schéma Directeur des Systèmes d'Informations, qui servira de feuille de route stratégique pour les cinq prochaines années.

Lors de la réception de ces matériels informatiques et autres équipements, le Directeur Général, Bertin Mudimu Tshisekedi, a souligné l'importance de la transformation numérique au sein du FPI. Selon lui, cette acquisition fait écho aux recommandations émises suite à des audits sur le système d'information du FPI et s'inscrit parfaitement dans la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi.

« Le Schéma Directeur des Systèmes d'Informations du FPI s'inscrit dans la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social », a dit Bertin Mudimu.

Pour atteindre les différents objectifs que s'est assignés le FPI, le Schéma Directeur est organisé en trois volets majeurs, notamment le volet applicatif, qui se concentre sur le développement d'outils d'aide à la prise de décision et sur la couverture du système applicatif ; le volet infrastructure, qui vise à moderniser les équipements ; développer l'interconnexion, garantir la sécurité des systèmes et maîtriser l'administration ainsi que la maintenance et enfin le volet développement des capacités opérationnelles, qui met l'accent sur le renforcement des capacités opérationnelles du FPI.

Pour le Directeur du Système d'Information, Stéphane Tshitende, c'est une nouvelle ère de travail qui s'annonce au sein du FPI. Il reconnaît tout de même que c'est une grande responsabilité qui revient à la direction qu'il dirige. Les responsables de l'entreprise InfoSet, partenaire clé dans la mise en œuvre de cette transformation numérique, ont également exprimé leur enthousiasme quant à l'impact positif de cette modernisation sur les activités du FPI. D'après le Directeur Général Adjoint de InfoSet, la numérisation des opérations permettra de simplifier plusieurs opérations et d'accélérer leurs exécutions. Grâce à une gestion plus efficace des dossiers, le FPI pourra traiter un plus grand nombre de demandes dans des délais records et entrer ainsi dans la dynamique des institutions financières.

«Ce processus permet réellement au FPI de pouvoir entrer dans la dynamique de toutes les entreprises financières. Ça lui offre le pouvoir de posséder la dernière technologie en matière pour mieux servir ses clients.

Le changement qu'apporte cette transformation analogique, une fois que tous les sites seront interconnectés, et que tous les sites partageront les mêmes ressources. Automatiquement, un dossier qui entre, peut être transféré à n'importe qui pour le traitement. Ce

processus se fera numériquement. La réactivité sera beaucoup plus forte parce que les employés du FPI pourront se communiquer en «mode actif », a dit Albert Kabeya, le Directeur Général Adjoint d' InfoSet

En lançant les travaux de mise en œuvre de son Schéma Directeur des Systèmes d'Informations, le FPI se démarque en tant que précurseur de la modernisation des établissements publics grâce à sa transition vers des opérations numériques. En collaboration avec l'entreprise InfoSet, le FPI est sur le point de transformer radicalement sa façon de travailler. En adoptant des pratiques numériques avancées, le FPI vise à accroître son efficacité opérationnelle et à augmenter ses revenus grâce à un traitement plus rapide des dossiers.