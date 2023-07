Afrique du Nord: Jeux Sportifs arabes-Organisation de l'édition 2023 - Pari réussi de l'Algérie

ALGER — La 15eme édition des Jeux sportifs arabes "Algérie 2023" a pris fin samedi soir par une somptueuse cérémonie de clôture qui a rassemblé tous les athlètes ayant participé à l'animation de cette édition, les organisateurs, les bénévoles, des membres du gouvernement, des invités ainsi que les officiels du Haut Comité d'Organisation, et un très nombreux public enthousiaste.

"Un succès total", tels ont été dans l'ensemble les commentaires des officiels et des chefs de délégations sportives sur l'organisation de cette édition, son encadrement et les efforts du Haut Comité d'Organisation de ces Jeux pour assurer un bon déroulement de toutes les épreuves qui se sont déroulées à Alger, Oran, Annaba, Constantine et Tipasa. L'Algérie, qui a abrité cette édition en sort encore grandie et confirme en même temps sa grande disponibilité à organiser de grands événements sportifs, continentaux ou régionaux, avec une grande maîtrise dans la gestion humaine, organisationnelle et matérielle de tels tournois englobant plusieurs disciplines.

Mieux, l'excellence des infrastructures sportives a grandement aidé les athlètes à se surpasser, et offrir le meilleur d'eux même à leurs pays respectifs. C'est en mars dernier que le Bureau exécutif de l'Union des comités nationaux olympiques arabes (UANOC), réuni à Jeddah (Arabie Saoudite), avait annoncé l'attribution à l'Algérie de l'organisation des jeux panarabes 2023.

Cette décision avait été prise à l'issue de la réunion du Comité exécutif de l'UANOC, tenue alors sous la présidence de l'Emir Abdul Aziz Bin Turki Al Faisal, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, et du président du Comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Boussayene, en sa qualité de président de l'Union.

La réussite des 15eme Jeux sportifs arabes est une grande première dans les annales du sport mondial, car cette édition dévolue à l'Algérie moins de quatre mois avant le début des compétitions (mars 2023) intervient après l'organisation parfaite à l'été 2022 des Jeux Méditerranéens d'Oran, le CHAN-2022 entre janvier et février 2023 et la CAN U17 en mai 2023, le tout en moins d'une année. Une prouesse organisationnelle rarissime qui mérité d'être relevée.

Une fois encore, l'Algérie, avec une solide infrastructure sportive installée dans l'ensemble du pays, notamment de grands complexes sportifs dans les principales villes, confirme sa capacité et sa maîtrise dans l'organisation des grandes compétitions sportives internationales et sa réactivité lorsqu'il s'agit d'organiser de grandes joutes sportives en un court laps de temps.

La réussite de ces 15emes jeux panarabes en est un parfait exemple. Comme cela avait été décidé en 1953 par le conseil de la Ligue arabe, après le projet du diplomate égyptien Abderrahmane Hassan Azzam en 1947 d'organiser des Jeux panarabes, selon l'article 2 de la charte de la Ligue, l'Algérie, après l'édition de 2004 qu'elle avait organisée, vient encore de démontrer sa grande disponibilité et sa flexibilité à honorer ses engagements dans l'organisation de grands événements sportifs.