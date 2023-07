Afrique du Nord: JSA - Le handisport algérien termine 1er au tableau final des médailles

ALGER — Le handisport algérien a clôturé les Jeux sportifs arabes (Algérie-2023) en première position au tableau final des médailles des trois disciplines retenues pour ces joutes (Para-athlétisme, goal-ball et handi-basket), avec une moisson de 18 breloques (6 or, 8 argent et 4 bronze), confirmant ainsi l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir "convoiter les premières loges".

Lors des mêmes joutes organisées en Algérie en 2004 (10e édition), le handisport algérien s'était adjugé la première place dans les mêmes disciplines avec cependant plus d'athlètes : 52 médailles au total dont 17 or et 20 argent en para-athlétisme, en plus des vermeilles du handibasket et du goal-ball.

"Ces performances nous réconfortent certes et nous donnent de l'espoir, et il devient ainsi plus que nécessaire de penser à l'avenir de notre handisport, et axer le travail sur les jeunes talents et surtout la prospection qui nous fait défaut. Nos techniciens doivent se pencher sur la préparation de la relève dans toutes les disciplines, notamment celles qui nous donnent cette place de choix au niveau continental du moins pour les trois sports.", ont expliqué des techniciens algériens présents sur les lieux des compétitions tout au long des JSA-2023.

Comme il est de coutume au plan des médailles, la palme d'or revient au para-athlétisme. Avec 23 athlètes engagés, tous de l'équipe nationale "B", la sélection a remporté un total de 16 médailles (4 or, 8 argent et 4 bronze), mais la première place des Jeux arabes dans ce sport est revenue à la Tunisie, avec une médaille d'or en plus, remportée lors de la dernière journée.

"Une de nos satisfactions est l'émergence de jeunes talents qui peuvent nous valoir des consécrations au plus haut niveau à l'avenir, à la condition évidente de les prendre en charge convenablement, que ce soit au niveau des clubs où les effectifs des équipes nationales. Le potentiel existe réellement, mais le travail manque énormément", étaient unanimes à expliquer certains coachs des clubs dont des athlètes avaient pris part aux JSA-2023.

Ces mêmes techniciens ont relevé aussi le problème du matériel spécifique qui constitue, selon leur dire, 50% de la performance des athlètes. Là, ils ont parlé de l'éternel problème des fauteuils de cours, très couteux et dont la majorité des clubs ne peuvent s'acquérir. Il faut signaler que ce fauteuil est spécifique à chaque athlète. A ce propos, ces observateurs lancent un appel pressant aux autorités pour prendre en charge ce volet, afin d'éviter au para-athlétisme algérien de perdre du terrain au profit des autres pays.

De leur côté, les sélections nationales de handibasket et goal-ball ont remporté l'or, comme c'était le cas lors des JSA-2004 pour les deux équipes.

En présence de quatre nations (Algérie, Jordanie, Arabie Saoudite, Qatar), les Verts après un faux-départ face à la Jordanie (18-12), ont refait surface en gagnant face aux autres adversaires dans un mini-championnat, avant d'éliminer l'Arabie Saoudite (9-7) en demi-finale et de prendre leur revanche en finale devant la Jordanie (8-7).

"Ce sacre est mérité, même s'il n'était pas facile, avec notamment la présence de la Jordanie qui nous a surpris au premier contact. J'avais prédit la difficulté qu'on pouvait avoir contre la Jordanie et cela s'est confirmé sur le terrain, sans oublier l'Arabie Saoudite. Les joueurs se sont ressaisis par la suite, affichant la détermination pour le sacre qu'il n'était pas facile", a indiqué l'entraîneur Miloud Djilali.

Le sacre du goal-ball a été réalisé grâce à l'équipe composée d'Ishak Boutaleb, Bentria Firas, Larbi Abdelhalim, Djalal Boutadjine, Omar Mebarki et Imadeddine Godmane.

Pour sa part, la sélection du handi-basket était pratiquement "très à l'aise", devant son public à la salle de Staouéli.

Sous la houlette d'un nouveau coach, en l'attente d'une nomination officielle, Toufik Meddour, l'équipe algérienne n'a pas trouvé de problème pour atteindre son objectif, devant les cinq équipes présentes (Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Palestine, et Libye).

Les coéquipiers de Bedrane Ayoub ont réussi un parcours sans-fautes ponctué par un sacre dans une finale gagnée assez facilement face aux Emirats Arabes Unis (87-38).

Le cinq algérien a dominé toute la rencontre, comme il a fait tout au long du tournoi, s'offrant le titre des JSA-2023, dans une "très bonne organisation", de l'avis des délégués des pays participants.

" Malgré le fait que l'équipe ne s'est pas regroupée depuis 18 mois (après le ratage du dernier championnat d'Afrique en Ethiopie en 2022 (titre perdu), l'équipe constituée, cette fois-ci à 90% de joueurs locaux, s'est donnée une bouffée d'oxygène qui pourrait l'aider à mieux appréhender le prochain championnat d'Afrique en septembre prochain au Ghana et aura aussi en point de mire la qualification aux Jeux paralympiques de Paris-2024", a indiqué le coordinateur de la FAH, au tournoi de handibasket des JSA2023.