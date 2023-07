Ile Maurice: Noemi Alphonse, vice-championne du monde - «C'est une médaille pour toute l'île Maurice»

Elle a marqué l'histoire du handisport mauricien dans la nuit de vendredi. Noemi Alphonse a remporté la première médaille mauricienne lors des championnats du monde de para-athlétisme qui se tiennent à Paris. En signant un chrono de 16s05 dans la finale du 100m T54, elle a décroché le titre de vice-championne du monde et la médaille d'argent. Outre ce premier podium mauricien, elle accroche aussi la qualification pour les Jeux paralympiques de 2024 qui se tiendront à Paris également...

«Je suis contente et fière de ma performance. Un grand merci à tous les Mauriciens ! C'est une médaille pour toute l'île Maurice. Merci aussi à mon coach Jean-Marie Bhugeerathee, je sais que je n'étais pas été une athlète facile mais il a travaillé avec moi durant ces huit dernières années. Je remercie aussi mes parents, mon club et mes amis qui ont su me remonter le moral pendant ces deux derniers jours où je n'ai pu atteindre les finales des autres épreuves», confiait Noemi Alphonse après sa course.

Promesse tenue du côté de son entraîneur Jean-Marie Bhugeerathee, qui prédisait de grandes choses pour sa protégée à ces championnats. «Nous l'avions promis et nous l'avons fait ! D'autres belles performances sont encore à venir», soutient-il. Noemi Alphonse monte donc sur la deuxième marche du podium du 100m T54 en terminant devant son idole, l'Américaine Tatyana McFadden, troisième de cette finale avec un chrono de 16s05. La médaille d'or est revenue à la Finlandaise Amanda Kotaja. Celle-ci est devenue la détentrice du record de ces championnats du monde sur cette épreuve avec un temps de 15s96.

%

Rappelons tout de même que ces championnats du monde parisiens n'avaient pas souri à notre compatriote avant cette performance incroyable de vendredi. En quête d'une place en finale sur les épreuves du 800m et du 1500m T54, Noemi Alphonse n'était pas parvenue à se qualifier pour aucune d'entre elles. Cette médaille d'argent aux mondiaux de Paris vient ponctuer une saison bien remplie pour la para-athlète de 27 ans, avec notamment une participation au marathon de Boston. Engagée dans la course en fauteuil sur le célèbre marathon américain, Noemi Alphonse avait pris la huitième place en bouclant cette course en 2h08'04.

Sa participation à Boston lui avait d'ailleurs permis de décrocher une place pour la prestigieuse Diamond League de Zurich qui se déroulera en août. Noémie Alphonse avait reçu une invitation directe de la part des organisateurs après avoir été reconnue pour sa détermination et son travail acharné. Sa décision de prendre part à la Diamond League l'a amenée à renoncer aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront à Madagascar. Lors de l'édition 2019, elle avait été médaillée d'or au 1500m T54.

Lors de la journée d'hier, Noemi Alphonse et Brandy Perrine étaient engagées sur les séries du 400m T54. La finale de cette épreuve a eu lieu dans la nuit d'hier. Anndora Asaun et son guide Loïc Bhugeerathee étaient aussi en action sur les séries du 200m T11.

Exploit : Record des championnats pour Yovanni Philippe

Yovanni Phillippe (photo) a aussi frappé fort dans la nuit de vendredi au stade Charlety à Paris. En couvrant le 400m (T20) en 47s38 dans la deuxième finale, le jeune Mauricien s'est adjugé un nouveau record des championnats du monde sur cette distance. Il a ainsi effacé des tablettes l'ancien record que détenait le champion du monde 2019, le Brésilien Daniel Tavares, soit un chrono de 47s62 réalisé le 10 novembre 2019 à Dubaï. Outre sa qualification pour la finale qui était prévue hier soir à 21 h 45 (heure mauricienne), ce chrono lui permet aussi de détenir le nouveau record d'Afrique sur cette épreuve.

Ils ont dit

Stephan Toussaint - ministre des Sports : «Tout le pays est derrière vous»

Bravo à Noemi Alphonse pour sa belle prestation et surtout sa médaille d'argent pour sa deuxième place dans cette compétition d'envergure. Tu es donc vice-championne du monde au 100 m et nous te souhaitons bon courage pour les compétitions à venir. Je dis un grand bravo à tous les athlètes qui ont participé à ces mondiaux de Paris, tout le pays est derrière vous et nous sommes très fiers de vous.

Arjoon Mootean, président de la PHYSFED : «Une athlète forte physiquement et mentalement»

Je félicite Noemi pour cette belle performance. Toute l'île Maurice était derrière elle. Noemi est une athlète forte physiquement et mentalement et on s'attendait à ce qu'elle réalise ce genre d'exploit.

Paramasiven Sammynaden, président de l'Association mauricienne d'athlétisme : «Encourageant pour le handisport et l'athlétisme»

Noemi Alphonse ne tombe bien sûr pas sous l'égide de notre fédération mais je peux dire que c'est encourageant pour le handisport et l'athlétisme en général. Il faut également mettre en exergue la performance de Yovanni Philippe qui a accroché le record des championnats du monde. Cela prouve qu'il y a eu tout un travail derrière et espérons qu'il y aura le même effort fourni pour l'athlétisme.

Jean Marie Malepa, président du Mauritius Paralympic Committee : «Une page d'histoire s'écrit»

Nos athlètes sont en train de représenter le pays fièrement à ces Mondiaux. Rappelons que nous sommes un petit pays et tout a été mis en place depuis 10 ans pour arriver là où on en est. Hormis la performance de Noemi, il faut souligner celle de Yovanni Philippe qui réalise un record des championnats, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On attend encore plus de nos athlètes et je félicite déjà Anaïs Angéline, Roberto Michel et Noemi Alphonse pour leur qualification pour les Jeux paralympiques. Une page d'histoire s'écrit à ces Mondiaux. On remercie bien sûr les entraîneurs sans qui il n'y aurait pas d'athlètes performants.

Philippe Hao Thyn Voon, président du Comité olympique mauricien (COM) : «Je suis vraiment fier d'elle»

Je ne suis pas vraiment surpris par la performance de Noemi. Si on compare sa musculature à celle de ses concurrentes, l'on se fait déjà une idée de ce qu'elle peut reproduire pendant une course. J'avais déjà rencontré ses adversaires aux Jeux du Commonwealth. Je suis vraiment fier d'elle et je pense qu'elle va encore progresser. Je félicite également son entraîneur et sa fédération. De notre côté, le COM va voir quel soutien il pourra apporter à l'athlète.