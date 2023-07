Cote d'Ivoire: MIA Festival 2023 - Le coordonnateur Tonoukouin Sessi dévoile les différentes articulations

La 8è édition du festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique (Mia) a été lancée, le lundi 10 juillet 2023, au Palais de la culture de Treichville à Abidjan par son coordonnateur Tonoukouin Sessi.

Tonoukouin Sessi, coordonnateur du festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique (Mia) a indiqué que ce festival se tiendra à Fidjorossô à Cotonou et verra la contribution de 10 pays.

Il a dit que c' est un projet d'appui à la promotion et à la valorisation des musiciens instrumentistes africains dont l'ambition est de célébrer les instrumentistes à travers plusieurs activités capables de les aider à mieux se professionnaliser, pour se révéler davantage et gérer convenablement leur carrière. Tonoukouin Sessi a, par ailleurs, relevé que ce festival s'articulera autour de 4 grandes phases.

« Il y aura un concours à l'endroit des instrumentistes afin de leur permettre d'exprimer leurs talents et d'être récompensés à travers l'appréciation. La mise en place du salon de la logistique événementielle et de l'audiovisuel va permettre à tous les acteurs qui travaillent dans la chaîne de production de se retrouver et valoriser les instruments, de montrer ce qu'il y a comme innovation pour qu'on puisse travailler et permettre aux jeunes de savoir ce que c'est qu'un instrument et aux professionnels de savoir quelles sont les innovations qui entourent ces instruments. Aussi, ce salon prendra en compte la maison de production, tous ceux qui interviennent dans la valorisation de la culture », a-t-il déclaré.

Il a également parlé du renforcement des capacités de tous ceux qui travaillent dans la musique.

Pour l'édition 2023,deux innovations majeures sont introduites à savoir le prix spécial de l'orchestre traditionnel et l'atelier de formation des producteurs de contenus culturels.

Ce prix spécial des orchestres traditionnels vise à encourager les professionnels des instruments traditionnels. Il est composé d'un trophée et d'une enveloppe d'une valeur de 1000 dollars soit 587.049 frs.

La 2e innovation est l'Atelier de formation des producteurs de contenus culturels qui consiste à mettre en valeur les productions musicales du continent à travers les productions journalistiques , les podcasts et vidéo. L'objectif de cette formation pilote en partenariat avec l'association Noo's Cultures est de mettre en place un outil de promotion de la musique live africaine.

Cette innovation vient également promouvoir les jeunes talents qui seront détectés au niveau des orchestres. Seuls les orchestres ont le droit de participer au concours. Il s'agit de former les jeunes de l'âge de 7 ans à 15 ans qui vont s'initier à des instruments choisis.