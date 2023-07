Sénégal: Les jeunes invités à cultiver davantage la confiance en soi

Dakar — Le promoteur des »Calebasses de l'excellence awards », Pape Amadou Mbodji, appelle les jeunes à cultiver davantage la confiance en soi, assurant qu'il est possible de rester au Sénégal et de réaliser en même temps ses rêves.

« Ayez confiance en vous, soyez fier de ce que vous êtes », a-t-il lancé aux jeunes, samedi, lors de la cérémonie des »Calebasses de l'excellence awards », une initiative destinée à récompenser des personnalités de la vie économique et sociale du Sénégal dont le parcours peut inspirer les plus jeunes.

« Nous ne voulons plus partir aux États-Unis, ni en France. Nous croyons au partenariat Sud-Sud. Nous croyons à notre cher pays » a déclaré le promoteur des »Calebasses de l'excellence awards », qui dit avoir régulièrement organisé « des forums pour inviter la jeunesse et la population à [s'intéresser à] des projets phares, à des projets porteurs de développement ».

L'édition 2023 des « Calebasses de l'excellence awards », la 17e, porte sur le thème : »L'exploitation des ressources naturelles et l'économie sociale et solidaire, leviers de croissance pour développement un endogène et durable ».

Au cours de cette édition dont la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur, plusieurs organisations et personnalités ont été primées, de même que des entreprises nationales.

Un prix spécial a été décerné au chef de l'État, Macky Sall, « pour ses nombreuses réalisations à la tête de la République du Sénégal ».

Parmi les autres lauréats, il y a le groupe Petrosen, la ville de Dakar et Caritas Sa pour ses oeuvres humanitaires.

L'Office nationale de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a remporté le prix de « l'entreprise la plus performante au Sénégal », le prix réservé aux personnalités politiques étant revenu au directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), Abdoulaye Dièye.

Mame Matar Guèye de l'ONG Jamra qui a remporté « le prix de la personnalité modèle » de l'année.

M. Guèye a salué « l'expertise et l'engagement » du prometteur des « Calebasses de l'excellence awards ». »Pape Amadou Mbodji a montré qu'on peut rester chez soi et réussir, qu'on peut rester chez soi et créer des emplois et aider d'autres jeunes. Nos jeunes doivent s'inspirer de son parcours », a-t-il déclaré.