Afrique: Demie finale de la coupe UFOA-B U20 Garçons Burkina Faso/Togo - Rester dans la dynamique de victoires

En première demie de la IIe édition de la coupe UFOA-B U20 Garçons, le Burkina Faso affronte le Togo, cet après-midi à 15 heures au stade Robert-Champroux de Marcory. Pour cette 4e sortie des Etalons, le coach Brama Traoré et ses garçons promettent de rester dans la dynamique de victoires.

Après un plein pot en phase de poule, le Burkina Faso affronte, cet après-midi à 15 heures au stade Robert-Champroux de Marcory, le Togo. Match comptant pour la première demi-finale de la IIe édition de la coupe UFOA-B U20 Garçons, le coach Brama Traoré et ses poulains n'entendent pas déroger à la règle. Ils entendent rester dans la dynamique de victoires. Et cette envie s'est très vite ressenti juste après la victoire face au Niger.

Le capitaine Tertuis Bagré et ses camarades ont effectué une séance de récupération à travers quelques exercices de décrassage sur place sur la pelouse du lycée classique de Cocody. Après une journée de repos bien mérité, les Etalons ont retrouvé dans la matinée du 15 juillet 2023 la pelouse du stade Robert-Champroux de Marcory. Une séance au cours de laquelle les garçons du coach Barma Traoré ont effectué des exercices de récupération et un peu de vitesse avant de se donner rendez-vous le lendemain pour la séance d'avant match.

Au cours de cette séance, Tertuis Bagré et ses camarades ont fait la mise en place, la vivacité et la vitesse courte. Au sortir de cette séance, le maitre à penser des Etalons est confiant. « Les garçons ont effectué une séance d'entrainement de veille de match dans une bonne ambiance. Le moral est au beau fixe. Ils sont physiquement prêts et l'infirmerie est vide », a rassuré Brama Traoré. Présent dans les tribunes lors du seul match de la poule B qui a opposé le Togo au Bénin, le coach Brama Traoré s'est très vite donné une idée sur l'adversaire du jour.

%

Selon lui, l'équipe Togolaise est dans un dispositif de 5-3-2 et en variante 3-5-2. « Avec ce système de jeu, elle n'a pas le ballon et joue avec 5 défenseurs. Dans l'entre jeu elle essaie de poser le ballon avec le minimum de touche. Au niveau front d'attaque il n'y a pas assez de monde », a-t-il informé. Avant d'ajouter : « Il n'y a pas de petit adversaire. C'est une équipe conquérante qui est venue chercher également le trophée. Elle est à respecter ».

Continuer à donner le sourire au peuple

Pour aborder cette demie finale, le coach des Etalons U20 n'entend pas sortir de ces principes fondamentaux. « Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité, de rigueur, d'envie, de détermination et d'engagement. Notre dispositif ne va pas varier. C'est à l'adversaire de s'adapter à notre jeu. Nous allons imposer notre rythme à l'adversaire en cherchant à marquer très vite pour obliger à se découvrir pour éventuellement le flanquer dans le dos », a-t-il laissé entendre.

Et de poursuivre : « depuis le début de la compétition, nous avons dit aux garçons de se faire plaisir et de faire plaisir au peuple burkinabè tout en restant humble. Je pense que c'est ce qu'ils ont toujours fait et ils ne vont pas déroger à la règle face au Togo ». Toujours dans la même lancée, le capitaine des Etalons U20 informe que ses camarades et lui ont une demie finale à gagner. « Nous avons les armes qu'il faut pour arracher cette qualification pour la finale. Mais cela doit se faire dans le respect des consignes des encadreurs », a-t-il dit.

Invité au déjeuner des Etalons, le 15 juillet dernier à l'hôtel Hibiscus à Marcory, le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé, a félicité les garçons du coach Brama Traoré pour le sans faute en phase de poule. « Ce n'est pas évident de faire trois matchs et faire plein pot. Je vous félicite pour le gros travail abattu. Vous avez impressionné et tout le monde parle de l'équipe du Burkina à cette compétition », a-t-il mentionné.

Pour les deux matchs à venir, le patron de la faitière du football burkinabè demande aux représentants burkinabè de garder le cap et de continuer à donner le sourire à leur peuple. « Notre pays traverse des moments difficiles. Le sport en général et le football en particulier permet de rassembler et de donner la joie à un peuple. Vous avez donc une grande responsabilité même si vous êtes jeunes. Cette responsabilité vous incombe, a conseillé Lazare Banssé.

En rappel, 4 burkinabè figure dans l'équipe type de la phase de poule. Il s'agit du défenseur central de Vitesse FC, Zakaria Tinta, des milieux de terrain Hasamadou Ouédraogo du Réal du Faso, Abdoul Kader Ouattara de Rahimo FC et l'avant-centre de Vitesse FC, Ismael Libo Seoné. En 2e demie finale de la coupe UFOA-B U20 Garçons, le Bénin affronte la Côte d'Ivoire à 18 heures toujours au stade Robert-Champroux de Marcory.