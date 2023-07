Tunisie: ESM - Une première en marge de l'AG Élective - Bienvenue au président élu

Réputée pour sa longue tradition de nomination de présidents par consensus, l'ES Métlaoui a franchi une nouvelle étape en organisant des élections pour la première fois. Au final, Nejib Mestiri a été plébiscité et fraîchement intronisé.

L'Etoile des mines, l'une des institutions sportives les plus anciennes et respectées de la région, a tenu son assemblée générale élective pour élire un nouveau président. L'événement a attiré une foule nombreuse de supporters, animés et impatients de participer à cette décision cruciale pour l'avenir de leur équipe bien-aimée. C'est un événement sans précédent, l'ESM, réputée pour sa longue tradition de nomination de présidents par consensus, a franchi une nouvelle étape en organisant des élections pour la première fois. Deux candidats se sont présentés, suscitant une compétition féroce et un engouement sans précédent parmi les tifosis.

Un moment historique

Les élections ont attiré une participation massive des adhérents, témoin de l'importance de ce moment historique. Ils étaient deux candidats néophytes en lice, Maher Khaldi et Nejib Mestiri, apportant chacun avec lui une vision unique et des idées novatrices pour le club pour la période (2023-2027). Sur les 124 adhérents, seulement 108 ont participé aux joutes électrodes, et c'est Nejib Mestiri qui est monté aux urnes et plébiscité par 93 voix contre 15 pour son alter ego. Après des délibérations passionnées, les assises de cette assemblée ont permis de prendre connaissance du langage des chiffres.

%

Une palme d'or à mettre à l'actif du président sortant, Mohamed Dinari, qui a eu le mérite d'avoir compressé le déficit du club, affichant 349 millions de dinars, et qui s'était élevé à 981 millions dinars pour l'exercice écoulé. Le rapport financier fait état d'une entrée de 2 milliards 279 mille dinars, alors que les dépenses ont atteint 2 milliards 208 mille dinars. De quoi se frotter les mains pour le nouveau maître des lieux (un homme d'affaires), qui sera appelé à continuer sur la même lignée, en équilibrant cette balance des finances, si ce n'est la positiver.

Avec une montée aux urnes par des élections de son nouveau président, le club minier entre dans une nouvelle ère de leadership et d'opportunités avec un espoir de voir les réalisations qui découleront de cette élection historique. L'élection d'un suppléant à Mohamed Dinari a laissé dégager un ouf de soulagement dans les rangs des supporters des «Sang et Or» sudistes, et le président élu s'apprête à mener le club vers de nouveaux horizons, afin de préserver les traditions tout en embrassant le changement.

La désignation d'un nouveau staff technique a enlevé une épine des pieds de la nouvelle équipe dirigeante, appelée à redresser un groupe amorphe et amoindri par un départ précipité de ses cadres. En corollaire, une nouvelle recrue est venue pallier le départ du keeper Bilel Souisi. Il s'agit de Hamza Ben Cherifia (ex-ESRadès) qui a paraphé un bail de deux ans. La reprise des entraînements a été suivie par une poignée de tifosis venus s'enquérir de l'ambiance générale, mais avec un pincement au coeur.

Et pour cause, ils étaient intrigués par l'absence des enfants du club ; écartés contre toute attente de la composition du staff technique. En effet, Mohamed Ali Maalej a ramené avec lui tous ses collaborateurs ( !?), alors que pour les proches du club, certains noms ayant fait leurs preuves par le passé auraient pu y figurer. On cite Mondher Makhlouf et Riadh Hadhri, tous deux titulaires d'un 3e degré. Il y a aussi Issam Bedsi et Bassem Harakati. Bref, c'est une option prônée dans le monde du football, qui ne doit pas surprendre, mais avec le risque d'affaiblir ce feeling entre le public et l'entraîneur...