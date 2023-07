Afrique: 64e édition du Festival International de Sousse jusqu'au 19 août - Une autre édition essentiellement tunisienne

Le Théâtre Sidi Dhaher abritera 18 soirées entre musique, théâtre, cinéma et spectacle pour enfants. Côté musique, on réserve au public du rap, du classique, du watari, de la fusion et des one man shows, avec la participation, entre autres, de Lotfi Bouchnak, Zied Gharsa, Samara et Mortadha.

La 64e édition du Festival international de Sousse se tiendra, cette année du 15 juillet au 19 août. Il est indéniable que le festival perd d'année en année son ouverture sur les scènes internationales et, à l'instar de la précédente édition, la programmation est essentiellement tunisienne.

Hormis quelques dates, et comme c'est le cas du mythique Festival international de Carthage, celui de Sousse mise encore, cette année, sur les spectacles grand public.

Le Théâtre Sidi Dhaher abritera 18 soirées entre musique, théâtre, cinéma et spectacle pour enfants. Côté musique, on réserve au public du rap, du classique, du watari, de la fusion et du one man show, avec la participation, entre autres, de Lotfi Bouchnak, Zied Gharsa, Samara et Mortadha.

L'ouverture sera assurée, le 15 juillet, par Tahar Guizani et la clôture par la chanteuse Raoudha Abdallah le 19 août. Cette dernière s'était produite pour la première fois à Sidi Dhaher, l'année dernière, lors d'un concert intitulé «Dena».

Au programme, également, des one man shows, à l'instar de : «Visa» de Karim Gharbi (encore !), «Big Bossa» de Wajiha Jendoubi et celui du Marocain, star des réseaux sociaux, Amine Radi.

Côté théâtre, on note la participation de Aziz Jebali avec son spectacle «Evasion» et Naima El Jeni, Oumaima Ben Hafsia et Lobna Sediri avec «Bnet Souad».

Deux films seront projetés lors de cette édition : le documentaire «Je reviendrai là-bas» de Yassine Redissi le 16 juillet et «Sabbak el Khir» de Kais Cheker le 17 juillet.