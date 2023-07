Tunisie: Iheb Msakni libre de droit

A 35 ans, le désormais ex-attaquant étoilé se retrouve sur le marché.

Iheb Msakni a dû s'en remettre à la commission des litiges relevant de la FTF pour obtenir la résiliation de son mandat avec le néo-champion de Tunisie étoilé. Après avoir engagé une plainte pour non-paiement de ses dus, Msakni, attaquant de 35 ans, se verra indemniser d'un montant de l'ordre de 650.000 dinars alors que l'ESS devra aussi s'acquitter des frais de justice y afférents. Pur produit stadiste, Iheb Msakni a par le passé évolué à l'EST, à l'EGS Gafsa et à Al Ahed du Liban.

Le CA s'active

Libre de droit, le désormais ex-usémiste Ameur Omrani a signé un contrat de trois ans au profit du CA. Aussi, après le milieu Wissem Ben Yahia, reconduit pour une saison, le défenseur Skander Lâabidi a rempilé pour deux saisons supplémentaires, alors que dans le même temps, c'est en bonne voie pour Moez Hassen, le portier international est en passe de signer un nouveau contrat avec le CA. Bien entendu, la validation des emplettes actuelles et celles en cours reste suspendue à la levée de l'interdiction de recruter par la Fifa.

Les Bleus prennent deux Ivoiriens et un Mauritanien

L'Union Sportive Monastirienne tente de pallier les nombreux départs enregistrés récemment. Ainsi, deux transfuges du FC Sant Pedro, un axial de 26 ans, Nau Zeguei, a signé pour cinq ans, et un latéral droit, Pacome Agboke (32 ans), a paraphé un bail de cinq ans aussi. Ils rejoignent ainsi les deux autres recrues, Haithem Dhaou (pur produit de l'EST) et Faissal Mannai (ex-Concarneau, club promu en Ligue 2 Française). Aussi, l'attaquant international mauritanien Yassine Cheikh El Welly, 24 ans, a paraphé un engagement de trois ans avec l'équipe du Ribat.

Notons qu'El Welly a antérieurement porté la tunique de l'Union Sportive de Tataouine. Enfin, le technicien Tarek El Jéni assistera le head-coach Imed Ben Younès, à la tête de l'équipe fanion. Actuellement, chez les Bleus, avec les recrues que sont Chiheb Salhi, Fourat Soltani, Babacar Sarr, Mohamed Amine Ben Amor, Yassine Ouali, Faissal Mannai et Haithem Dhaou, l'équipe tente tant bien que mal de «colmater les brèches» laissées par les départs de Mohamed Saghraoui, Haykel Chikhaoui, Youssouf Oumarou, Houssem Tka, ainsi qu'Ousmane Ouattara, sachant que l'Ivoirien va rejoindre Al Arabi du Koweït. Globalement, l'USM tente donc de s'armer actuellement en vue de la phase finale de la Coupe arabe des clubs prévue fin juillet.

Bangoura signe à Gafsa

Al Khaly Bangoura, ancien du CS Chebbien, de l'Etoile et du CAB, a signé au profit de l'EGS Gafsa pour une saison. Le Guinéen rejoint ainsi le portier Ali Ayari à Gafsa.

Gautier vers le CSS

Le meilleur buteur du championnat ivoirien 2022-2023, Diby Béranger Gautier, est proche du Club Sportif Sfaxien. L'avant du FC San Pedro, 26, ans, se trouvait aussi au centre d'une concurrence féroce entre le WAC et le Raja. Aussi, l'attaquant guinéen du CSS, Mohamed Kanté, est dans le viseur du Qatar SC. L'offre mise sur la table est de l'ordre de trois millions de dinars et le CSS pourrait succomber et lui délivrer son bon de sortie.

Derbali va opter pour l'EST

L'Olympique de Béja pourrait céder son milieu Mohamed Wael Derbali à l'Espérance. Le néo-international Béjaois serait même tout proche du Parc B. Par ailleurs, le désormais ex-Bardolais, Oussema Shili, a signé au profit de l'EST pour une durée de trois ans. Jusque-là, l'EST a enrôlé Shili, Youssouf Oumarou, Houssem Tka et Ousema Bouguerra. Notons aussi au passage que l'attaquant Youssef Blaili, 31 ans, ne serait pas près de retrouver le Parc B. Taulier de l'Esperance lors de deux passages, 2012-2014 et 2018-2019, le Fennec a glané quatre titres de champion de Tunisie et deux C1 avec le club de Bab Souika. Champion d'Afrique avec l'Algérie, Blaili est libre de droit après avoir résilié son engagement avec Ajaccio.

L'AS Marsa enrôle un Malien

Le défenseur international malien, Barou Sanogo, 28 ans, va probablement renforcer l'équipe du Saf-Saf. Taulier de Djoliba, Sanogo signera dès que la visite médicale sera validée.