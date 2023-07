Algérie: Algérie-Qatar - Des relations historiques privilégiées, un partenariat stratégique prometteur

ALGER — L'Algérie et le Qatar entretiennent des relations historiques privilégiées qui se sont renforcées de manière remarquable au cours des dernières années grâce à la volonté politique sincère des dirigeants des deux pays et à leur détermination à établir un partenariat stratégique prometteur, érigé en modèle de la complémentarité arabe.

La concertation politique et la coordination entre les deux pays sont fondées sur le respect et la confiance mutuelle, qui sont des constantes de la politique étrangère des deux pays auxquelles le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'Emir de l'Etat du Qatar, attachent un intérêt particulier.

Le président de la République est accompagné, lors de cette visite, d'une importante délégation ministérielle, qui reflète l'importance des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays et leur volonté de les faire avancer constamment.

Pour Rappel, le Président Tebboune a rencontré, dimanche à Doha, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Les entretiens officiels entre les deux dirigeants, qui se sont déroulés au Palais princier, ont porté sur les voies et moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment l'économie, le commerce, l'industrie, l'énergie et la technologie, outre les derniers développements aux niveaux régional et international.

%

Outre l'inauguration, l'été 2022, de la ligne aérienne directe Alger-Doha, les deux pays ont lancé les projets de réalisation de l'hôpital algéro-qatari-allemand et de l'extension du complexe de l'entreprise sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS) à Bellara (wilaya de Jijel).

Dans ce contexte, les deux parties se sont félicitées du niveau de concertation et de coordination bilatérales et formulé le voeu de les élargir pour couvrir tous les domaines.

Elles ont, en outre, souligné la convergence totale des vues sur différents dossiers, notamment à l'égard des questions arabes, régionales et internationales, convenant de coordonner leurs positions pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde.

Les deux pays, qui militent aussi pour l'unité et la solidarité interarabes afin de surmonter les différentes crises, s'accordent à soutenir et à renforcer les cadres et mécanismes de l'action arabe commune.