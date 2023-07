Algérie: Nécessité de renforcer les outils de la sécurité sociale complémentaire

MOSTAGANEM — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a insisté, dimanche à Mostaganem, sur la nécessité de renforcer les outils de la sécurité sociale complémentaire et élargir la base d'adhérents aux mutuelles.

Inaugurant le centre de repos et de cure de la Mutuelle de l'industrie Pétrolière au complexe touristique "Les Sablettes", dans la commune de Mazaghran, M. Bentaleb a souligné "que la valeur fondamentale des mutuelles sociales est la couverture complémentaire de l'assurance sociale du citoyen et la prise en charge sociale et sanitaire des travailleurs".

Le ministre a ajouté qu'"à travers les avantages facultatifs et complémentaires accordés par les mutuelles à leurs adhérents, elles contribuent au renforcement du système national de couverture sociale, ainsi qu'à la réalisation d'un certain nombre d'équipements entrant dans l'activité sociale et récréative qui profitent aux personnes concernées".

Après avoir salué la mutuelle des Industries Pétrolières, qui compte 250.000 adhérents, le ministre a affirmé que les 29 mutuelles en Algérie, regroupant 1,5 million d'adhérents dans divers secteurs, "doivent suivre cette tendance, visant à élargir la base des adhérents et des cotisants à la complémentarité de la sécurité sociale".

M. Bentaleb avait, auparavant, inspecté les deux agences de wilaya de la Caisse de sécurité sociale pour les salariés (CNAS) et pour les non-salariés (CASNOS), exprimant sa satisfaction quant aux chiffres fournis par les responsables locaux, tout en insistant sur l'extension des opérations d'adhésion et de recouvrement.

Au Théâtre régional Djilali Benabdelhalim, le ministre a visité une exposition d'instances relevant de son département ministériel et a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux bénéficiaires de l'opération d'insertion des diplômés de la wilaya de Mostaganem, qui compte 5.800 bénéficiaires.

Après avoir mis l'accent sur les efforts fournis par l'Etat pour l'insertion de plus de 500.000 bénéficiaires, M. Bentaleb a appelé à la régularisation des dossiers en suspens, notamment au niveau des secteurs de l'Intérieur et de l'Education nationale.

Au début de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a supervisé l'inauguration de l'université d'été du secteur de la santé, qui se tient à l'Institut supérieur de formation paramédicale, pendant trois jours, avec la participation de 50 cadres des wilayas de Mostaganem, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Mascara, Sidi Bel Abbes, Aïn Temouchent et Tiaret.

Cette rencontre vise à présenter des recommandations sur le Contrat de travail et de performance comme outil de mise en oeuvre du plan d'action pour la prise en charge des patients et du nouveau dispositif budgétaire issu de la loi organique 15-18.