Ethiopie: L'initiative 'Green Legacy' est essentielle pour renforcer les relations diplomatiques et promouvoir le développement - Conseiller du ministère de l'eau et de l'énergie.

L'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie contribue à promouvoir la paix et le développement, et à renforcer les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et les pays voisins, a déclaré Mohammed Al-Arousi, conseiller du ministre de l'eau et de l'énergie.

Dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative Green Legacy visant à planter 25 milliards de plants d'arbres, l'Éthiopie s'apprête à planter 500 millions de jeunes arbres demain afin de battre son propre record de plantation de plus de 353,6 millions de jeunes arbres en 12 heures, le 30 juillet 2019.

Dans une interview exclusive avec ENA, le conseiller du ministère de l'Eau et de l'Énergie, Muhammad Al-Arousi, a déclaré que l'Éthiopie voyait la réalisation d'initiatives nationales telles que l'Initiative de l'héritage vert et le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) en termes de protection de l'environnement, de consensus national et de construction de la paix.

"Nous voyons ce que nous avons réalisé en termes de paix et d'environnement que nous avons préservé grâce à ces initiatives", a déclaré Muhammad Al-Arousi.

Selon le conseiller, l'initiative de l'héritage verte vise à faire de l'Éthiopie et même de l'Afrique un paradis sur terre.

À l'instar de la GERD, le conseiller a observé que l'initiative "Green Legacy" constitue un lien fort entre les populations.

En tant que projet national qui profite à tous en termes de protection contre les impacts du changement climatique et de garantie de l'autosuffisance alimentaire, l'initiative de l'héritage vert est acceptée par tous et est cruciale pour la création d'un consensus.

Le conseiller a insisté sur le fait que l'initiative "Green Legacy" est lancée pour faire prendre conscience de sa vitalité à protéger l'environnement des catastrophes qui menacent les moyens de subsistance et les infrastructures des citoyens.

Ainsi, l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie contribuera à faciliter le développement durable et à renforcer la diplomatie douce entre l'Éthiopie et les pays voisins, a-t-il souligné.

Selon lui, l'initiative vise à renforcer ce rôle diplomatique entre les pays qui participent à la préservation de l'environnement africain.

En ce qui concerne la diplomatie douce avec les pays voisins, l'initiative vise à renforcer les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et les pays voisins, et à sensibiliser à l'importance de la préservation de l'environnement, car les pays souffrent de catastrophes environnementales qui menacent la vie des Africains et l'infrastructure de ces pays, a-t-il ajouté.