Ile Maurice: Me Shamila Sonah-Ori - Quand la politique s'installe au sein de la pratique professionnelle

Me Shamila Sonah-Ori est officiellement l'avouée du Premier ministre Pravind Jugnauth. Elle était à Londres, le 10 juillet, au Privy Council.

Sa proximité avec les Jugnauth implique non seulement les affaires judiciaires, mais relève aussi de relations familiales car elle est la cousine de Kobita Jugnauth, l'épouse du Premier ministre. Les services de Me SonahOri s'étendent depuis quelque temps aussi au commissaire de police, Anil Kumar Dip, dans ses batailles légales institutionnelles. Toujours sur le devant de la scène dans les affaires politico-judiciaires, elle représente aussi Maneesh Gobin pour la poursuite privée de Vivek Pursun dans l'affaire «cerf», Me Shamila Sonah-Ori a été au centre de plusieurs polémiques dans le passé en raison de certaines nominations.

Shamila Sonah-Ori est mariée au Dr Bhushan Ori, dont le nom a été cité par l'ex Principal Pharmacist Brijrendrasing Naeck dans l'affaire Molnupiravir. De 2000 à 2005, elle a été conseillère municipale à Quatre-Bornes au n°1, sous la bannière Mouvement socialiste militant-Mouvement militant mauricien (MSM-MMM). Mais elle dit avoir démissionné de toutes les instances du parti soleil en 2005. Lors des législatives de 2014, Shamila Sonah-Ori a été sur le terrain dans la circonscription no 8 (Moka-Quartier-Militaire) en tant qu'Election Agent pour le candidat indépendant Ridwane Sheik Hossen, alors qu'elle affichait ouvertement son soutien au MSM. Pour les élections générales de 2019, elle a une fois été Election Agent, mais affichant cette fois ouvertement son affiliation politique aux côtés du leader du MSM, Pravind Jugnauth.

En 2018, le Premier ministre a voulu placer son avouée en tant que membre de l'Electoral Supervisory Commission et de l'Electoral Boundaries Commission. Il a pourtant clamé que Shamila Sonah-Ori était politiquement neutre et avait les compétences requises pour une telle nomination. Mais l'annonce de cette nomination a soulevé un tollé du côté de l'opposition. La Constitution empêche toute politique partisane quand il s'agit de la commission électorale.

Elle a fini par renoncer à ces postes en évoquant, dans une lettre adressée à l'ancien président de la République par intérim, Barlen Vyapooree, le 30 mai 2018, une «politisation à outrance de sa nomination». Fidèle aux travaux de la cour liés au Premier ministre, Me Shamila Sonah-Ori représente aussi ces jours-ci le commissaire de police dans ses batailles judiciaires institutionnelles, notamment contre le bureau du Directeur des poursuites publiques. C'est aussi elle qui a signé le communiqué de Pravind Jugnauth informant les médias qu'il envisageait d'intenter des poursuites pour l'utilisation de sa photo avec Rikesh Sumboo, présumé proche de Franklin.

Shamila Sonah-Ori a, du reste, brigué d'autres postes durant sa carrière. Entre 2000 et 2005, elle a été responsable des Recovery of Claims de Mauritius Telecom. Elle a aussi été la Legal Advisor de la Banque de développement et de la State Insurance Company of Mauritius Ltd entre 2010 et 2011. Elle fait partie de la Commission for the Protection of Borrowers depuis mars 2015.

Cette proche de Lakwizinn a rejoint Landscope Mauritius Ltd comme Non Executive Director pour épauler la fille de l'ancienne speaker, Naila Hanoomanjee, qui y est Chief Executive Officer depuis mars 2018. Shamila Sonah-Ori siège depuis sur les conseils d'administration non seulement de Landscope mais aussi de l'Informatics Park Ltd et de BPML Freeport Services Ltd. Le recrutement de la fille de l'avouée comme stagiaire au département légal de Mauritius Telecom a aussi fait polémique. Des dossiers de grande importance auraient été confiés à la jeune femme, qui a prêté serment comme avocate en septembre 2022, alors qu'elle n'effectuait qu'un stage au sein de la compagnie. Un bel exemple de la politique comme constitutive de l'identité professionnelle des juristes.