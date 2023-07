Ile Maurice: Affaire Vimen Sabapati - Un chef inspecteur en état d'arrestation

Un chef inspecteur affecté au poste de police de Bambous a été interpellé par la Special Striking Team (SST), le vendredi 14 juillet. Il avait été convoqué pour la suite de son interrogatoire après l'arrestation de Vimen Sabapati.

Ses liens avec ce dernier ont été passés à la loupe par la SST. La police lui reproche d'avoir partagé des documents confidentiels de la police avec Vimen Sabapati. Placé en état d'arrestation, le chef inspecteur l'a autorisé à rentrer chez lui après son audition. Il devra se présenter au quartier général de la SST, aujourd'hui, pour sa mise en inculpation provisoire de breach of Official Secrets Act. L'inspecteur de police avait, dans le passé, été affecté à la Very Important Person Security (VIPSU) sous le régime du Parti travailliste.

Pour rappel, un premier policier, le constable Indiren Nowzadick, a été arrêté en juin pour breach of Official Secrets Act. Les enquêteurs lui reprochent aussi d'avoir partagé des documents confidentiels de la police, dont des transfer orders avec Vimen Sabapati. Cependant, ces mises en inculpation font tiquer car ces écarts de conduite sont généralement sujets à des actions disciplinaires dans la force policière et sont loin d'être considérés comme un délit criminel. Ces arrestations font suite à l'enquête sur la saisie de 10,35 kg d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 150 millions dans le Ford Raptor de l'instructeur de muay-thaï Vimen Sabapati, à Port-Louis, le 3 mai.