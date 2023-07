Afrique du Nord: JSA-2023 - L'Algérie signe sa meilleure participation avec un total de 255 médailles

Avec respectivement 6 et 11 médailles d'or, Amel Melih et Jaouad Syoud sont les deux athlètes les plus décorés des Jeux Sportifs Arabes 2023.

ALGER - Les 15emes Jeux sportifs arabes 2023, auxquels ont participé plus de 1.900 compétiteurs, ont été dominés de bout en bout par les athlètes algériens, qui ont survolé cette édition, toutes compétitions confondues, organisée dans les meilleures conditions techniques, matérielles et d'hébergement par l'Algérie dans cinq des plus grandes villes touristiques du pays : Alger, Oran, Annaba, Constantine et Tipasa.

C'est un beau palmarès que l'Algérie a réalisé à la fin de cette 15eme édition, marquée par la participation de l'ensemble des pays membres de la ligue arabe, et dont les athlètes ont été mis dans les meilleures dispositions sportives par une organisation parfaite des compétitions et d'hébergement des délégations sportives et des officiels des Comités nationaux olympiques des pays arabes.

L'édition 2023, organisée par l'Algérie, aura été marquée par une éblouissante prestation des athlètes algériens, dont l'ensemble des disciplines, en individuel ou dans les sports collectifs. La Boxe, le Judo, l'athlétisme ou le cyclisme ont été les fers de lance de la participation algérienne, outre les autres disciplines comme l'haltérophilie ou le badminton, qui ont valu leur pesant de médailles d'or face à une rude concurrence.

Au total, et après 15 éditions, l'Algérie a remporté 1.136 médailles, dont 361 en Or. Avant cette édition, le bilan de l'Algérie était de 881 médailles (255 or, 305 argent, 321 bronze) en huit participations aux Jeux Sportifs Arabes (JSA), 67 ans après la première édition qui s'était tenue en 1953 en Egypte.

Avant le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962, l'Algérie avait été invitée, à titre symbolique, aux 2es Jeux de Beyrouth (Liban) en 1957.

La 15e édition, un succès retentissant

Et ce n'est qu'après l'indépendance que le sport algérien marquera officiellement sa présence dans les joutes arabes, avec une première participation à l'occasion de la 4e édition de ces Jeux, tenue à Alexandrie en 1965 où elle a remporté cinq (05) médailles (02 argent et 03 bronze) et une honorable 8e place sur 13 pays classés. Au total, près de 1965 athlètes (messieurs et dames), représentant 21 pays, ont pris part à l'édition 2023 des Jeux sportifs arabes, organisés par l'Algérie dans cinq wilayas du pays.

Avec 259 athlètes engagés, l'athlétisme a été la discipline sportive la mieux représentée dans ces Jeux, devant le football (184), l'escrime (110), la boxe (109), le volley-ball (107), le hand-ball (100), la lutte (99), le judo (96), le karaté (91), la voile (82), le cyclisme (80), le sport Boules (77), le tennis de table (75), le handisport (69), la natation (69), le handibasket (59), haltérophilie (65), les échecs (64), badminton (62), basket 3x3 (52), le goal-ball (29) et la gymnastique (27).

L'Algérie a été le seul pays parmi les 21 pays participants à être présente dans l'ensemble des disciplines sportives, avec notamment un nombre record de 70 athlètes rien qu'en athlétisme. Les 20 autres pays sont le Liban, Djibouti, les Comores, la Jordanie, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Soudan, l'Irak, le Koweït, le Maroc, le Yémen, la Tunisie, la Syrie, le Sultanat d'Oman, la Palestine, le Qatar, la Libye, la Mauritanie et l'Egypte.

Plusieurs chefs de délégation sportives et "officiels", interrogés, ont exprimé leur admiration devant l'excellente organisation de ces Jeux, ainsi que les efforts des organisateurs algériens pour que les délégations sportives arabes soient mises dans les meilleures conditions de préparation et de compétitivité. En organisant la 15eme édition, l'Algérie, qui vient de fêter le 61eme anniversaire du recouvrement de sa souveraineté nationale, a montré une fois encore sa pleine disponibilité à contribuer à l'effort constant de rassemblement de la Nation arabe.