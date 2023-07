Afrique: L'APN réitère l'attachement de l'Algérie à l'action islamique commune

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Monder Bouden, a réitéré, dimanche à Abidjan (Côte d'Ivoire), l'attachement constant de l'Algérie aux causes islamiques, la cause palestinienne en tête, et à l'action islamique commune, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire.

"M. Bouden a assisté, à Abidjan, à un déjeuner officiel offert par le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, en l'honneur des membres de la troïka présidentielle de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de coopération islamique (UPCI), qui compte l'Algérie, la Turquie et la Côte d'Ivoire, et ce, en présence du secrétaire général de l'union, M. Mohamed Khouraichi Niass", a précisé le communiqué.

Par la même occasion, M. Bouden a réitéré "l'attachement constant de l'Algérie aux causes islamiques, en tête desquelles la cause palestinienne, qui est centrale pour la nation musulmane, et sa volonté de soutenir les mécanismes de l'action islamique commune".