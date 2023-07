Congo-Kinshasa: OkendeGate - Ode Darrel fustige la récupération politique des leaders de l'Opposition

*Président de la structure « Avec-Fatshi », un mouvement en soutien aux actions du Président Félix Tshisekedi, Ode Darrel Otepa a dénoncé la récupération politique dont fait preuve les leaders de l'Opposition, l'Eglise Catholique et de la presse dépendante, sur l'affaire de l'assassinat de l'Honorable Chérubin Okende Senga. Dans le communiqué de condoléances, il remet en question l'occasion préméditée un rassemblement inorganisé pour un but de troubler l'ordre public et semer le chaos dans le pays comme prédit. Pour lui, il serait impérieux de laisser la justice à accomplir son travail en toute impartialité sur ce dossier et il recommande à la population congolaise de rester sereine par des discours tendancieux. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité du Communiqué de condoléances de sa structure.

PRESIDENCE DU MOUVEMENT « AVEC-FATSHI »

COMMUNIQUE DE CONDOLEANCES D'AVEC FATSHI A LA FAMILLE BIOLOGIQUE ET POLITIQUE DE L'HONORABLE CHERUBIN OKENDE, AINSI QU'AU PEUPLE CONGOLAIS

(Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2023)

Nous avons appris dans la matinée du jeudi dernier, avec abattement profond et grande tristesse, la nouvelle du décès de manière tragique et ignoble de l'Honorable Chérubin Okende Senga, qui nous laisse tous désorientés.

Toute la Nation est affectée dans son ensemble, car ce crime sordide s'ajoute dans la liste des symptômes des inégalités que le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, combat de vive énergie et condamne de force voix.

%

«Avec Fatshi » condamne avec la plus grande fermeté cet assassinat odieux et encourage cette enquête indépendante initiée par le Gouvernement Congolais afin de porter toute la lumière et plus vite que possible dans cette affaire d'assassinat qui révolte la conscience humaine et par ici, le mouvement de soutenance à Félix Antoine Tshisekedi « Avec-Fatshi » enjoint sa voix en compagnie de celles des autres pour compatir et partager la douleur avec sa famille biologique et ses proches dans cette immense perte de l'Honorable Okende.

Sur ce fait, en même temps que nous attendons avec patience de services de l'Etat qui ont habiletés de nous éclairer avec détails sur les causes de l'assassinat crapuleux de l'Honorable Okende qui jusque-là, n'ont pas été révélées au public par nos services compétents.

Cependant, il s'observe au travers les réseaux sociaux une dérive démagogique accompagnée d'une culture politique paroissiale de la part de certains acteurs politiques du côté de l'Opposition qui au lieu d'honorer la mémoire du défunt, malheureusement va à l'encontre et porte atteinte à son combat et à son renom.

De ce fait, nous Mouvement de soutenance à Félix Tshisekedi dénonce avec véhémence :

Une mauvaise manière de l'Opposition qui utilise de précurseur cette mort de l'Honorable Okende pour des raisons politiques abusives et cruelles sans que les services de l'Etat compétents fassent exactement son travail pour élucider les causes profondes de l'assassinat de l'Honorable Okende et traduire les auteurs et commanditaires de cet assassinat devant la justice enfin de subir la rigueur de la loi ;

La rue et le camouflage que servent l'Opposition comme moyens d'actions politique et surtout dans ce contexte électoral en incriminant le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi l'assassinat de l'Honorable Okende par des allégations médisantes et fallacieuses qui porte atteinte en son honneur et qui d'ailleurs constituent en droit pénal Congolais, livre II dans sa section III, ce qu'on appelle « Imputation dommageable » qui est punie sévèrement à l'article 74 de ledit code ;

La récupération politique de l'assassinat de l'Honorable Chérubin Okende Senga à l'endroit des leaders de l'Opposition, de la société civile, en ce compris l'Eglise Catholique, et de la presse dépendante pour usage imméritée afin d'occasionner un rassemblement inorganisé pour un but de troubler l'ordre public et semer le chaos dans le pays comme prédit.

A cet égard, nous le Mouvement de soutenance à Félix Antoine Tshisekedi « Avec Fasthi », exhorte :

La justice à faire son travail avec toute impartialité pour procurer la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les coupables;

Demande à la population congolaise de rester sereine et ne pas se laisser balloter par des propos diffamatoires des incapables qui utilise cette formule : « On accuse le loup de manger les brebis, tandis que c'est son propre berger qui les vols manger afin de discréditer le loup ».

Vive la République !

Vive la Justice !

Présidence du Mouvement