Congo-Kinshasa: A Abu Dhabi, Les actionnaires de Primera Gold DRC SA ont visité la raffinerie d'or d'AURIC HUB Ltd

*Sur le détritus d'une économie en proie à des multiples difficultés, il est rare de compter une, deux ou trois Entreprises capables de sortir du lot et de montrer à la face du monde, toute une ribambelle de réalisations. C'est là où PRIMERA GOLD DRC S.A, en un laps de temps, en six mois seulement, veut surprendre et dévoyer toutes les théories et perceptions négatives abondamment distillées, tous ces derniers jours, sur la situation économique actuelle de la RD. Congo. Tenez ! Une délégation d'actionnaires congolais et émiratis de l'entreprise Primera Gold DRC S.A, a visité, le mardi 11 juillet 2023, la raffinerie d'or, AURIC HUB Ltd, à Abu Dhabi, dans la capitale des Emirats Arabes Unis. Cette délégation est, en effet, venue s'enquérir du traitement de l'or d'exploitation artisanale qu'exporte officiellement Primera Gold DRC SA. Dans un communiqué publié, le jeudi 13 juillet dernier, cette entreprise fait savoir que cette visite a consisté, pour les administrateurs, à assurer le suivi et l'évaluation de tout le processus de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la commercialisation sur le marché international de l'or certifié à 99,9% provenant de la RDC après la transformation et le raffinage. Une première, après plusieurs décennies, précise Joseph Kazibaziba, le Directeur Général de Primera Gold DRC SA.

Vagheni Pay Pay, Président du Conseil d'Administration, n'a pas manqué, à cet effet, de souligner son optimisme, quant à l'idée d'avoir, dans le futur, une raffinerie, digne de ce nom, en République Démocratique du Congo ou bien plus, au regard d'énormes potentialités en or que regorge le pays, tout en mentionnant qu'il faudra, à Primera Gold DRC S.A, atteindre une masse critique, en terme de quantité d'or, pour donner un sens aux activités d'une telle raffinerie.

Mentionnant qu'il s'est tenu un Conseil d'administration, suivi d'une Assemblée générale mixte des actionnaires, au siège de Primera Group Limited, le Président du Conseil d'Administration a souligné que le Conseil a décidé, parmi ses résolutions, d'accompagner les communautés locales disséminées dans et autour des sites miniers, directement ou indirectement affectées par ses activités avec des projets de développement communautaire à impact visible, cela en plus au-delà des assurances que vont bénéficier les exploitants miniers artisanaux ainsi que leurs conjoints en matière des assurances couvrant la couverture des soins de santé prénataux et de maternité.

La délégation des actionnaires de Primera Gold DRC SA a été conduite par Clément Mushengezi, pour le compte du Gouvernement congolais, Ali Rashed Mohammed Rashed Al Rashdi, pour le compte de Primera Group Limited ainsi que les membres du Conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'Etat congolais.

En activité depuis le début de l'année en cours, Primera Gold DRC S.A, est une entreprise du Portefeuille de l'État congolais, dont les activités principales se résument par l'achat, la commercialisation et l'exploitation de l'or issu de l'exploitation artisanale, ainsi que l'installation et la mise en place d'un écosystème de blockchain décentralisé, avec un portail de paiement numérique entièrement intégré.