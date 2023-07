Madagascar: Cinéma - Nampoina dévoile le secret d'Andrianampoinimerina

Avec un public composé de nombreux scientifiques, enseignants, entrepreneurs, étudiants, et bien d'autres, le film « Nampoina, Ny riaka no valampariako » a captivé les téléspectateurs pendant 1h48 au Canal Olympia.

NampoinA» est considéré comme une réussite. Cette oeuvre éducative met en lumière le secret historique en se focalisant sur le roi Andrianampoinimerina et sa mission pendant son règne. Ce film nous fait voyager en XVIIIe siècle. «Nampoina est un film historique basé sur des faits réels, connus ou inconnus du grand public. Il met l'accent sur la vision et le projet politique d'unification nationale élaborés par Andrianampoinimerina. Ce film reflète la compétence de Madagascar dans la réalisation cinématographique, comme en témoigne Nampoina, prouvant ainsi que les Malgaches en sont capables. C'est le fruit de nos années de recherche», déclare Professeur Raymond Ranjeva.

Satisfaction

Le film a été résumé pour sa maîtrise technique, ses dialogues bien articulés, ses acteurs bien formés et sa représentation précise de la culture malgache, en particulier des dialectes et des coutumes traditionnelles. Nampoina est considéré comme une richesse culturelle. «Je suis vraiment satisfaite de Nampoina et de son contenu. Que ce soit du côté technique ou artistique.

J'aimerais voir plus de films de ce genre, et j'espère que cette histoire se poursuivra, car elle enrichit notre connaissance de notre culture, en particulier sur le plan historique. Nampoina aborde les coutumes et traditions malgaches que je ne connaissais même pas. En conclusion, Nampoina est une réussite totale», avoue Sandra, une étudiante qui a assisté à la projection. L'objectif de l'association Valamparihy est de diffuser ce film auprès des universitaires, ainsi que sur les chaînes locales et à l'échelle internationale, afin de partager ce fruit de la recherche.