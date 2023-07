Algérie: Chlef - Arrivée du premier groupe d'enfants de la communauté algérienne à l'étranger au camp d'été à Ténès

CHLEF — Le premier groupe composé de 171 enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger, est arrivé dimanche au camp d'été de la ville de Ténès (Chlef).

La cérémonie d'accueil de ce groupe s'est déroulée à l'aéroport "Aboubaker Belkaïd" à Chlef, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, du président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, et du wali de Chlef, Atallah Moulati. La délégation s'est, ensuite, rendue directement au camp d'été à Ténès.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Hammad a indiqué que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visait à "établir des passerelles entre les enfants de cette nation", ajoutant que l'opération concerne 900 enfants des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger.

"Nous avons accueilli aujourd'hui le premier groupe composé de 171 garçons et filles. D'autres groupes arriveront progressivement dans plusieurs wilayas, pour atteindre un total de 900 enfants", a-t-il poursuivi.

De son côté, Mme Krikou a affirmé que cette opération s'inscrit dans le cadre "du renforcement des liens de solidarité et de fraternité entre les enfants du peuple algérien et de promouvoir la solidarité envers la catégorie des enfants".

M. Hidaoui a, quant à lui, estimé que cette initiative vient "souligner les efforts continus du secteur de la jeunesse et des sports pour concrétiser la vision de l'Etat algérien tendant à permettre aux enfants de l'Algérie de visiter leur pays et renforcer les liens de fraternité entre eux".

Pour sa part, M. Atallah Moulati a affirmé que ses services ont mobilisé tous les moyens permettant d'assurer le confort des enfants des membres de la communauté algérienne à l'étranger, notamment au vu des potentialités touristiques et des structures de jeunesse dont dispose la ville côtière de Ténès.

Il a évoqué, dans ce sens, le camp d'été de Ténès, qui a été inauguré dimanche par la délégation ministérielle et de wilaya, et qui dispose de toutes les structures nécessaires pour le camping d'été, et dont le coût de réalisation s'élève à près de 260 millions Da.

Les membres du premier groupe de la communauté algérienne établie à l'étranger ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions de leur accueil et de leurs lieux d'hébergement à la ville de Ténès et dans la wilaya de Chlef en général, notamment qu'il s'agit de leur première visite à cette wilaya côtière.

La coordinatrice du groupe, Meriem Hamdani, a salué l'accueil réservé aux membres de la communauté algérienne à l'étranger, en sus de l'organisation et de la coordination entre les différents services pour garantir leur confort, soulignant la mise en place d'un programme spécial pour des excursions vers les différents sites touristiques et historiques de la ville.

Selon la direction locale de la Jeunesse et des Sports, le programme de camping comprend plusieurs activités culturelles, artistiques, et de divertissement qui permettront aux membres de la communauté de découvrir les différentes coutumes et traditions de Chlef en particulier et de l'Algérie en général.

La wilaya de Chlef dispose du deuxième plus long littoral du pays, s'étendant sur 129 km, et de 26 plages autorisées à la baignage, en sus de plusieurs cascades naturelles, de plages rocheuses vierges, et de sites archéologiques et historiques, dont la Casbah de Ténès et le phare de Ténès.