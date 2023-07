Algérie: Sonatrach - Prise en charge du transport de 900 enfants de la communauté algérienne à l'étranger vers les camps d'été

ALGER — Le groupe Sonatrach, par le biais de sa filiale Tassili Airlines, prend en charge, à partir de ce dimanche, le transport de 900 enfants de la communauté algérienne à l'étranger vers les camps d'été relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), en vue de renforcer leurs liens avec la mère-patrie, a indiqué un communiqué de la compagnie pétrolière.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris, a débuté dimanche et se poursuivra jusqu'au 18 août 2023. "C'est l'occasion pour les enfants de la communauté algérienne à l'étranger de renforcer leurs liens avec leur mère-patrie et de mieux connaître l'histoire et la culture de leur pays", a précisé le communiqué.

Le groupe Sonatrach prend en charge le transport aérien de 900 enfants de la communauté algérienne établie en France, accompagnés par 73 encadreurs, a ajouté la même source, précisant que "toutes les conditions logistiques ont été mises en place pour accueillir ces enfants par vagues successives".

Et d'expliquer que cette initiative visait à "renforcer les liens d'appartenance à la mère-patrie".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a accueilli, dimanche à l'Aéroport Aboubakr-Belkaïd de Chlef, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, du wali de Chlef, Moulati Attallah, et du représentant de Sonatrach, Hamouche Abdelghani, le premier groupe d'enfants de la diaspora algérienne venus passer leurs vacances dans les camps d'été de cette wilaya.

Les enfants de la diaspora algérienne seront transportés par Tassili Airlines vers trois aéroports, à savoir l'Aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, l'Aéroport Ahmed-Ben Bella d'Oran et l'Aéroport Aboubakr-Belkaïd de Chlef, avant de rejoindre les centres d'accueil et les camps d'été relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports.